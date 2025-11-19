Überforderung älterer Kleinunternehmer durch den Tourismusverband

Bis 2024 konnte die Beitragserklärung unter Beilage von Kopien auf einem Formular vom Unternehmer selbst oder seinem Steuerberater erstellt werden. Ein Muster, welches den Arbeitsaufwand veranschaulicht ist diesem Antrag beigeschlossen.

Ab 2025 gibt das Erklärungsformular in Papierform nicht mehr, stattdessen eine App, die zum Stichtag heute nur vom Unternehmer heruntergeladen werden kann und für Steuerberater noch nicht zugänglich ist (angeblich in Produktion).

Allein der Umstand, dass noch eine Anzahl älterer und auch kleinerer Unternehmer überhaupt keinen PC und Internetzugang haben, ist eine App, im Gegensatz zu Schulkindern, ein spanisches Dorf.













Die Wirtschaftskammer OÖ möge die Tourismusverbände auffordern, auf die demoskopische Entwicklung der Unternehmer Bedacht zu nehmen, diese nicht zu überfordern und auch weiterhin die Jahreserklärungen in Papierform, deren Erstellung ohnehin schon mühselig ist, in Papierform entgegennehmen.



Der Antrag wurde angenommen