Neubau ohne Mehrbelastung

Neues Gebäude, aber mit den gleichen laufenden Kosten: Dank einer cleveren Finanzierung haben Alexandra Slabschi und Benjamin Rott die Karoplan GmbH auf Zukunftskurs gebracht. Der Familienbetrieb aus Enns fertigt seit 1998 Planen für Lkw, Zeltwände, Poolabdeckungen und architektonische Sonderlösungen und beschäftigt heute rund 40 Mitarbeiter.

Wachstumschritt benötigt

Mit zunehmendem Wachstum stieß das Unternehmen in der ursprünglichen, gemieteten Produktionshalle in Enns an räumliche Grenzen. Die Lösung: ein Neubau. „Wir wollten dafür unbedingt in der Region bleiben, um unser Team zu halten“, erinnert sich Benjamin Rott, der den Familienbetrieb seit zwei Jahren gemeinsam mit seiner Schwester Alexandra Slabschi leitet.

Die monatliche Belastung ist gleich wie früher. Statt der Miete zahlen wir nun die Kreditraten, die Rückzahlung der Beteiligung erfolgt erst später.

Stabile Kosten dank UBG-Beteiligung

Das neue Gebäude sollte im Betrieb nicht teurer sein als die alte Halle. Dank einer Beteiligung der UBG ist Karoplan das auch tatsächlich gelungen. „Die monatliche Belastung ist gleich wie früher. Statt der Miete zahlen wir nun die Kreditraten, die Rückzahlung der Beteiligung erfolgt erst später“, freut sich Alexandra Slabschi. Für das Unternehmen bedeutet die Unterstützung der UBG deshalb mehr Planungssicherheit und die Chance, trotz einer großen Investition finanziell beweglich zu bleiben.

© Formdenker Dank einer UBG-Beteiligung kann der Planen-Spezialist Karoplan in größeren Räumlichkeiten fertigen und so sein Wachstum vorantreiben. Im Bild (v. l.): Manfred Schauberger, Martin Slabschi, Alexandra Slabschi, Christian Matzinger, Benjamin Rott und Dagmar Doppler

Planungssicherheit für Familienbetriebe

Empfohlen wurde dieser Weg von Unternehmensberater Manfred Schauberger (Fidus Consult). Er hat bereits viele gute Erfahrungen mit KGG und UBG gemacht. „Die UBG-Standardbeteiligung ist ein Modell, das viele Betriebe in Oberösterreich noch zu wenig kennen. Sie hilft besonders in Wachstumsphasen“, so Schauberger. Für Familienbetriebe ist eine solche Planungssicherheit ein entscheidender Vorteil, denn so kann Wachstum ohne Überforderung gelingen.

TIPP: Die Standardbeteiligung der UBG erfolgt ohne Einfluss aufs operative Geschäft. Bis zu 750.000 Euro können in zwei verschiedenen Modellen beantragt werden. Die größeren finanziellen Spielräume erleichtern außerdem den Zugang zu Bankkrediten.