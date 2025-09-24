Umfassende Möglichkeiten für Start-ups

Links Zum Gründerservice der WKOÖ

Straion ist ein Linzer Start-up, das im Oktober 2024 gegründet wurde. Die von ihnen entwickelte Plattform unterstützt bei der Erstellung komplexer Software-Projekte. Katrin Freihofner aus dem Gründungsteam von Straion: „Straion stellt sicher, dass alle Anforderungen zu Sicherheit, Design und Technik in der Softwareentwicklung eingehalten werden – ein Problem, das durch KI exponentiell wächst. So sparen Unternehmen Zeit und Geld.“



Kostenloser Meetingraum

In ihrem Unternehmensleben wurden viele der von der Wirtschaftskammer Oberösterreich angebotenen Leistungen für Start-ups in Anspruch genommen, was ihnen viele Vorteile brachte. Zum Beispiel, als sie sich mitten im Herzen von Linz in der WKOÖ einen top-ausgestatteten Besprechungsraum kostenlos mieteten.

Spezifische Leistungen



Neben fast schon naheliegenden Leistungen der WKOÖ wie Gründungsberatungen zu rechtlichen und kaufmännischen Themen, sowie zu Schutzrechten oder Förderungen, hat sich in den letzten Jahren in Oberösterreich ein Leistungsbündel entwickelt, das nicht nur, aber auch die spezifischen Themenstellungen von Start-ups bedient.

Von diesem Leistungsbündel profitiert auch Straion, beispielsweise bei der geplanten Teilnahme an einer europaweiten Start-up-Veranstaltung. Zum Hintergrund: In Oberösterreich werden größere Projekte gerne im Rahmen von Kooperationen umgesetzt, insbesondere zwischen Mitgliedern der NPO-Dachmarke „hub,ert“, die alle Organisationen bündelt, die sich dem Thema Selbständigkeit widmen. So organisiert die WKOÖ gemeinsam mit dem Start-up-Inkubator tech2b noch heuer im November eine Reise nach Helsinki zur Slush, einer der führenden Start-up-Konferenzen Europas. „Wie alle Start-ups brauchen wir immer zwei Dinge: Kunden und Kapital. Für beides bietet die Slush reichhaltige Chancen. Dass wir zu den Top 100 Start-ups der Slush gewählt wurden, ist dabei schon einmal ein guter Start“, so Freihofner.

Schon vorher zog es das Team von Straion in entferntere Gefilde, als sie sich bei einer Veranstaltung über die Möglichkeit informierten über die Außenwirtschaftsorganisation der WKO einige Wochen im Silicon Valley zu verbringen. Katrin Freihofner: „Auch wenn wir in Europa viel aufgeholt haben und wir hier in Linz sehr glücklich sind, ist das Silicon Valley immer noch ein entscheidender Player der Start-up-Welt, wo man viel lernen und Kontakte knüpfen kann.“



Netzwerken für Kontakte



Kontakte – auch davon kann ein Start-up nie genug haben. Deshalb war Straion auch bei der Netzwerk-Veranstaltung „Grill & Connect“ dabei. Jeden Sommer treffen sich dabei in der WKOÖ zwei Gruppen von Menschen: einerseits rund 50 sogenannte „Kontakter“ mit einem Top-Netzwerk, die bereit sind, das auch zu teilen, andererseits acht Start-ups auf der Suche nach dem perfekten Kontakt. So kurios die Kontakt-Suchen der Start-ups dabei auch sein mögen – wie etwa nach einem Experten für medizinisches Silikon oder zu einem Kontakt im Bereich der Betonsanierung – es findet sich immer jemand im Raum, der den gewünschten Kontakt herstellen kann. Alex Stockinger, Veranstalter und Start-up-Berater in der WKOÖ: „Bei ‚Grill & Connect‘ handelt es sich um unsere Exklusiv-Veranstaltung. Jeder einzelne Teilnehmer, egal ob Kontakter oder Start-up, wird persönlich ausgewählt und eingeladen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die richtige Mischung an Personen dabei ist.“

© Cityfoto Beim „Grill & Connect“ der WKOÖ stellen gut vernetzte Personen ihre Kontakte Start-ups zur Verfügung.

Die richtige Rechtsform



Mit ihrer Wahl der FlexCo als Rechtsform ist Straion dabei ein Paradebeispiel für ein Start-up. Diese seit über 100 Jahren erste neue Rechtsform wurde 2024 eingeführt, um leichter und günstiger Anteile zu vergeben, besonders an Mitarbeiter. „Die FlexCo war ein Schritt in die richtige Richtung, wie das Beispiel Straion zeigt. Wir arbeiten aber bereits daran, um mit den bisherigen Erfahrungen aus der Praxis dieser neuen Rechtsform zukünftig den letzten Feinschliff zu geben“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.



Gewerbeanmeldung



Auch so profane, aber trotzdem entscheidende Dinge wie eine Gewerbeanmeldung können in der WKOÖ gemacht werden, Straion hat hier aber vor einem Jahr einer Online-Anmeldung den Vorzug gegeben. „Wir alle im Unternehmen sind Digital Natives, und wo immer es möglich ist und Sinn macht, gehen wir den digitalen Weg. Trotzdem kann persönlicher Kontakt oft durch nichts ersetzt werden“, sagt Katrin Freihofner dazu.

„Als Start-up muss man an vielen Fronten aktiv sein, aber mit der Wirtschaftskammer Oberösterreich und ihren Partnerorganisation an der Seite bekommt man die passende Unterstützung“, motiviert Hummer Betriebe, die vielen angebotenen Leistungen in Anspruch zu nehmen.

© Ursula Wieshofer Das Gründungsteam von Straion: Katrin Freihofner, Lukas Holzer und Fabian Friedl (v. l.).