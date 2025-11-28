25 Jahre Versicherungsagenten OÖ

„In Oberösterreich sind rund 1500 Versicherungsagenten aktiv und wirtschaftlich vertreten. Österreichweit zählt die Berufsgruppe über 10.000 aktive Mitgliedschaften. Mit ihrem flächendeckenden Angebot, ihrer Kundennähe und ihrer starken Serviceorientierung bildet der Bereich Versicherungsagenten mit seiner Dachmarke ,Echt.Sicher.Sein‘ das größte Versicherungsnetzwerk in Österreich. Gerade in herausfordernden Situationen zeigt sich der wahre Wert eines Versicherungsagenten nicht in Online-Portalen oder Algorithmen, sondern in Menschen, die Verantwortung übernehmen und Sicherheit geben, wenn es wirklich zählt“, sagt Thomas Naderer, Gremialobmann der Versicherungsagenten in der WKOÖ.

20 und 25 Jahre erfolgreich am Markt

Ein Höhepunkt des Abends war die Anerkennung langjähriger Unternehmerpersönlichkeiten. Für 20 Jahre unternehmerische Tätigkeit in der Versicherungsbranche wurden Karl Aspetsberger (Sipbachzell), Philipp Braun (Linz), Priglinger und Mildner OG (Linz), Franz Buschberger (Kremsmünster), Lucia Höller (Kirchdorf), Hansjörg Haslinger (Wallern), Walter Kiesenhofer (Hellmonsödt) und Franz Stinglmayr (Kirchham) geehrt. Besonders hervorgehoben wurden außerdem Ertrag & Logistik Gamsjäger KG (Dietach), Günther Platzer (Wartberg an der Krems) und Harald Scharinger (Kirchberg-Thening), die bereits 25 Jahre erfolgreich am Markt bestehen.

Verleihung des Gütesiegels Valerie

Weiters wurden acht Versicherungsagenten mit dem Gütesiegel VAlerie ausgezeichnet, einer Auszeichnung für herausragende Beratungsqualität, Servicekompetenz und unternehmerische Exzellenz. Die VAlerie-Gütesiegel-Prämierten 2025 sind Michael Bauer (Linz), Bernhard Kern (Altenberg bei Linz), Christian Hörtenhuber (Lambach), Wolfgang Kubis (Gunskirchen), Harald Langeder (Bad Kreuzen), Walter Schneebauer (Schärding), Manuel Roither (St. Georgen im Attergau) und Jonas Zimmer-Grafinger (Desselbrunn).

„Diese acht stehen stellvertretend für das, was die Branche ausmacht: Professionalität, Kundennähe und eine hohe Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung“, so Gremialobmann Naderer. Ein starkes Zeichen setzte die Branche mit einem Charity-Projekt für die „Rollenden Engel“, insgesamt wurden 11.275 Euro gesammelt.

