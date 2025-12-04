Linzer Unternehmerjubilare ausgezeichnet

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Linzer Standorts der Foto-Video Kücher GmbH überreichten kürzlich WKO-Bezirksstellenobmann Klaus Schobesberger und Bezirksstellenleiter Peter Polgar die silberne Jubiläumsmedaille der Wirtschaftskammer Oberösterreich an den Linzer Filialleiter Jochen Brunmaier. Damit würdigt die Bezirksstelle Linz-Stadt den langjährigen Beitrag des Unternehmens zur regionalen Wirtschaft und zur kreativen Community.

© WKOÖ Jochen Brunmaier, Klaus Schobesberger (v. l.).

Seit 1985 ist Foto Kücher in Linz weit mehr als ein Fachhändler für Foto- und Videotechnik. Der Standort hat sich zu einer zentralen Anlaufstelle für Hobbyfotografen, Profis und Unternehmen entwickelt. Mit modernsten Lösungen, persönlicher Beratung und einem starken Netzwerk prägt das Team rund um Jochen Brunmaier seit vier Jahrzehnten die oberösterreichische Fotoszene. „Linz ist seit jeher geprägt von Industrie und Wirtschaft – und damit auch für Foto Kücher ein Standort mit starkem Fokus auf B2B-Geschäft. Hier hat unser Filialleiter Jochen Brunmaier mit seinem Team über Jahrzehnte ein unvergleichbares Netzwerk aufgebaut und damit wesentlich zum Erfolg beigetragen“, betont Geschäftsführer Uli Kücher.

„Betriebe wie Foto Kücher zeigen, wie wichtig engagierte, regional verankerte Unternehmen für die Qualität und Innovationskraft unserer Stadt sind“, ergänzt Schobesberger.

Zum 120-jährigen Jubiläum der Weissengruber Textil GmbH überreichten Klaus Schobesberger und Peter Polgar die goldene Jubiläumsmedaille der Wirtschaftskammer Oberösterreich an den Geschäftsführer Fritz Weissengruber. Eine besondere Note erhielt die Ehrung dadurch, dass gleich drei Generationen der Unternehmerfamilie bei der Übergabe anwesend waren – ein sichtbares Zeichen für die langjährige Kontinuität und das starke Fundament des Familienbetriebs. Mit dieser Auszeichnung hebt die Bezirksstelle Linz-Stadt die zentrale Rolle des traditionsreichen Familienunternehmens für die regionale Wirtschaft und die Versorgung unserer Stadt hervor.

© WKOÖ Fritz Weissengruber sen., Ida Weissengruber, Fritz Weissengruber jun., Klaus Schobesberger (v.l.).

Die 1905 gegründete Weissengruber Textil GmbH wird heute in fünfter Generation geführt und steht für Qualität, Verlässlichkeit und Kundennähe. Der Betrieb bietet umfassende Lösungen im Bereich textiler Krankenhaus-, Mietwäsche- und Industriebetriebsbedarf sowie ein breites Sortiment an Markenwaren für Damen, Herren und Kinder – sowohl online als auch in der Filiale am Linzer Hauptplatz. Persönliche Beratung und maßgeschneiderte Angebote machen das Unternehmen seit mehr als einem Jahrhundert zu einem geschätzten Partner für Gewerbe und Privatkunden. „Unternehmen wie Weissengruber Textil zeigen, wie wichtig regional verankerte Familienbetriebe für Stabilität und Lebensqualität in unserer Stadt sind“, betont Obmann Klaus Schobesberger.