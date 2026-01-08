Unterweitersdorfer bei Jännerrallye in Jubellaune

Mit dem Triumph bei der diesjährigen Jännerrallye in Freistadt konnte Simon Wagner einen hartnäckigen weißen Fleck auf seiner Siegerliste ausmerzen. Der Fünffach-Staatsmeister aus Unterweitersdorf holte sich den Gesamtsieg vor Vorjahressieger Michael Lengauer und dem Norweger Mads Östberg.



Grund zum Jubeln hatte ein weiterer Unterweitersdorfer. Beim Gewinnspiel von Friends on the Road wurde Manuel Maurer als Sieger gezogen. Der 26-jährige Innendiensttechniker darf sich über eine kostenlose C-Führerschein-Ausbildung freuen. Gratuliert haben ihm dazu WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak, Friends-on-the-Road-Präsident Christian Spendel und Fachgruppenobmann-Stellvertreter Michael Hofstädter.



Ideale Präsentationsplattform für oö. Transporteure

Für die oö. Transportwirtschaft war die diesjährige Jännerrallye im Raum Freistadt einmal mehr eine ideale Präsentationsplattform, resümiert Fachgruppenobmann-Stellvertreter Michael Hofstädter zufrieden. Über Friends on the Road konnten bei der 39. Auflage des internationalen Motorsportspektakels viele der rund 100.000 Besucher über die Schlüsselrolle der Transporteure sowie deren Aufgaben und Ziele informiert werden. Rund 2.000 oö. Transportunternehmen sorgen mit 25.000 Mitarbeitern, etwa 13.000 Lkw und 3.000 Kleintransportern Tag für Tag dafür, dass Waren sicher und verlässlich dorthin kommen, wo sie täglich gebraucht werden. Dafür bedarf es auch ausreichender Fachkräfte am Lenkrad. Deshalb wurde die Jännerrallye auch diesmal wieder intensiv zur Werbung für eine Berufskarriere im Lkw-Cockpit genutzt.

© rega-pictures V. l.: WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak, C-Führerschein-Gewinner Manuel Maurer, Fachgruppenobmann-Stv. Michael Hofstädter und Friends-on-the-Road-Präsident Christian Spendel bei der Preisübergabe.

Starker Wirtschafts- und Tourismusfaktor für die Region Freistadt

Die Jännerrallye war außerdem auch heuer wieder ein wertvoller Wirtschaftsimpuls für die Region Freistadt. Thomas Denk, Leiter der WKO Freistadt: „Nicht nur der Tourismus profitiert von den zusätzlichen Tages- und Nächtigungsgästen, sondern auch regionale Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und Verkehrsbetriebe. Auch die Rallyeorganisation selbst sorgt mit Ausgaben für Werbung, Druck, Sicherheit, etc. für zusätzliche Umsätze. Die Jännerrallye ist auch ein Turbo für die Finanzen der Feuerwehren und andere Vereine in den Orten der Sonderprüfungen, die helfen, das Großereignis sicher abhalten zu können.“

Die WKO Freistadt rechnet insgesamt damit, dass die Rallye mit ihren Akteuren und den motorsportinteressierten Besuchern zusätzliche Umsätze in der Größenordnung von 3-5 Mio. Euro im Bezirk generiert.

Winterliche Werbung für die Destination Mühlviertel

Erfreut zeigt sich Christian Naderer, Obmann der WKO Freistadt, zudem von der Werbung für die Tourismusdestination: „Zahlreiche TV-Sender, Printmedien und Soziale Medien berichten im Zusammenhang mit der Jännerrallye über das Mühlviertel. Sie zeigen nicht nur Bilder vom sportlichen Großereignis, sondern auch von der winterlichen Landschaft, von Freistadt und den Rallye-Gemeinden. Das schafft breite Aufmerksamkeit für unsere Region und kann Gäste im In- und Ausland für einen Tagesausflug oder Kurzurlaub bei uns inspirieren.“