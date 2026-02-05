Valentinstag hat nach wie vor hohen Stellenwert für den Handel

„Er ist auch heuer wieder für viele Menschen ein Anlass, um die Liebsten zu beschenken. In der aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria zeigt sich dies in Form von Gesamtausgaben von rund 37 Millionen Euro für Oberösterreich“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel der WKOÖ.

Die Kaufintention ist heuer laut KMU Forschung Austria ungebrochen hoch und liegt bei 59 Prozent. Dabei ist die Person, die am ehesten ein Präsent erhält, meist der eigene Partner. Männer überreichen in 91 Prozent der Fälle ihren Partnerinnen ein Geschenk (+ 5 Prozentpunkte gegenüber 2025), bei den Frauen liegt der entsprechende Anteil bei 68 Prozent und ist somit gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Zudem wurde heuer untersucht, ob sich das Schenkungsverhalten je nach Beziehungsstatus der Befragten unterscheidet, sofern sie diesen angegeben haben. In Oberösterreich weist die Gruppe der Verlobten dabei die größte Schenkungsabsicht auf, gefolgt von den Personen, die angeben, ledig zu sein.

Um den Mitmenschen eine Freude zu bereiten, werden in Oberösterreich dabei laut Studie durchschnittlich 55 Euro in die Hand genommen, womit die Ausgabebereitschaft gegenüber dem Vorjahr (50 Euro) gestiegen ist. Nachdem im Vorjahr rund 35 Mio. Euro in Oberösterreich im Rahmen des Valentinstags ausgegeben wurden, betragen die Gesamtausgaben heuer etwa 37 Mio. Euro. „Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert somit nahezu konstant geblieben und zeigt nach wie vor sein hohes Gewicht für den oberösterreichischen Handel“, so Sonntag.

Blumen oder Pflanzen bleiben auch im Jahr 2026 das gefragteste Geschenk am Valentinstag. Von denjenigen, die etwas schenken wollen, möchten sechs von zehn Personen Blumen überreichen. Die beliebtesten Blumen unter denjenigen, die angeben, Blumen zu verschenken, sind Rosen (53 Prozent), Tulpen (22 Prozent), Orchideen (17 Prozent), Gerbera (11 Prozent) und Nelken (8 Prozent). Weitere beliebte Geschenke sind Süßigkeiten (32 Prozent) sowie Restaurantbesuche (22 Prozent) oder auch Parfums und Kosmetika (20 Prozent).



