Veranstaltungsreihe in den Bezirken: „Der Handel der Zukunft“

Die Sparte Handel der WKOÖ startete im Herbst 2025 eine Veranstaltungsreihe mit dem Ziel, regionale Unternehmen zu stärken, indem sie auch online sichtbar werden und sich so für die Zukunft vorbereiten. 2026 geht die Veranstaltungsreihe in den restlichen Bezirken weiter. Die Veranstaltungen finden in den jeweiligen Bezirksstellen der WKOÖ statt.



Teilnehmende Betriebe erhalten Einblicke in die Digitalisierungsmöglichkeiten für ihren Betrieb sowie sofort umsetzbare Praxistipps für ihr „digitales Schaufenster“. Zudem wird ein Expertenvortrag die Teilnehmenden auf eine Reise in die Welt des Handels im Jahr 2035 mitnehmen, worin deutlich wird, dass eine gute Vorbereitung auf die Zukunft den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringt. Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der WKO Oberösterreich: „Die Veranstaltung ist ideal für kleine und mittlere Handelsbetriebe, insbesondere in den Regionen. Mit der Digitalisierung ihres Sortiments machen sie ihr Angebot einem größeren Publikum zugänglich und scheinen bei der Online-Suche von Kundinnen und Kunden auf. Damit erlangen sie mehr Sichtbarkeit und machen ihren Betrieb fit für die Zukunft.“





Die weiteren Termine in den WKOÖ-Bezirksstellen:



• 22. Jänner 2026, WKO Rohrbach

• 27. Jänner 2026, WKO Gmunden

• 29. Jänner 2026, WKO Urfahr-Umgebung und Linz-Stadt

• 3. Februar 2026, WKO Wels

• 5. Februar 2026, WKO Grieskirchen und Eferding

• 3. März 2026, WKO Freistadt





Die Teilnahme ist für alle Handelsbetriebe kostenlos.

Weitere Infos und Anmeldung hier.

