Vitalakademie Linz startet neue Ausbildung zum Pädagogischen Sozialbegleiter

„Das neue Kursangebot qualifiziert zur professionellen Begleitung von Menschen, die sich in herausfordernden Lebenssituationen befinden. Gerade in der heutigen Zeit ist das besonders wichtig“, betont Vitalakademie-Geschäftsführer Mario Weingartler. Ein kostenloser Info-Workshop findet am 24. Februar um 17 Uhr online statt. Kursbeginn der zwei Semester umfassenden Ausbildung in Linz ist Mitte Juni, Anmeldungen sind ab sofort unter www.vitalakademie.at möglich.

Im Kurs mit insgesamt 2983 Unterrichtseinheiten wird auf die praktische Ausbildung besonderer Wert gelegt. „Der Lehrgang wird mit einer kommissionellen Prüfung abgeschlossen. Eine klare Abgrenzung gibt es zu Tätigkeiten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Die für Arbeitgeber wichtigen Zertifikate für Kompetenzbilanzierung sowie Gender&Diversity sind bei dieser Ausbildung inkludiert“, beschreibt Weingartler.



„Pädagogische Sozialbegleiter arbeiten in Sozialeinrichtungen an der Schnittstelle von Pädagogik, Sozialarbeit und Alltagsbegleitung. Die Aufgabenbereiche umfassen unter anderem die Begleitung im sozialen und lebenspraktischen Alltag, die Unterstützung in belastenden oder veränderungsintensiven Lebenssituationen und die Stärkung persönlicher, sozialer und emotionaler Kompetenzen“, so Weingartler.

Die Ausbildung wird in zwei verschiedenen Terminvarianten angeboten, um auch Berufstätigen eine Teilnahme zu ermöglichen. Der Wochenendkurs startet am 20. Juni und findet immer Freitag von 14 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr statt. Der zweite Kurs startet am 22. Juni und dauert jeweils Montag und Dienstag von 9 bis 16 Uhr.

