Von der Idee zur Realität

Um als Unternehmen ständig erfolgreich zu bleiben, braucht es eine große Portion an Kreativität und Flexibilität. Genau hier setzt die WKOÖ mit fünf Serviceformaten an, die darauf abzielen, Unternehmen auf neue Ideen zu bringen, andere Perspektiven aufzuzeigen, und dazu ermutigen, neue Wege zu gehen.

„Film ab“ im KuKI-Kultur&Kino



Auch gleich am Beginn der Geschäftstätigkeit kann die Nutzung der Creative Services sinnvoll sein. So etwa im KuKI-Kultur&Kino in Kirchdorf. Dort suchte der Betreiber nach 35 Jahren Jahren Kino-Tätigkeit schon länger nach einer Nachfolge, die den Betrieb übernimmt. Mit Raphael Krenn-Diwald und Florian Blaha-Wessely war die Zukunft des Kinos gesichert. Ungewiss war jedoch noch, wie dieses aussehen wird. Also wandten sich die beiden begeisterten Cineasten an die Creative Services der WKOÖ.



Künftige Ein- und Ausrichtung



Konkret ging es um Ideenfindung zur künftigen Ein- und Ausrichtung des Kinos. „Wir hatten natürlich schon erste Ideen, aber wir wollten diese mit Experten besprechen und uns von neuen Ideen inspirieren und begeistern lassen“, so die beiden Gründer. Zwei passende Spezialisten waren, trotz des Nischenbereichs, schnell gefunden. „Wir waren begeistert, wie schnell alles ging. Die WKOÖ hat zwei ausgezeichnete Experten gefunden und nach einem kurzen Kennenlernen fand eine Woche später auch schon der ganztägige Workshop zum Thema statt“, erzählen Krenn-Diwald und Blaha-Wessely.

Gemeinsam mit Markus Pargfrieder, der als Geschäftsführer der Responsive Spaces GmbH auf die Inszenierung von Räumen sowie die dafür notwendige digitale Umsetzung spezialisiert ist, und Chris Thaller, Gründer der Anything But Ordinary GmbH, der für seine Kreativität und seine innovativen Ideen bekannt ist, wurde einen Tag lang an neuen Ideen gefeilt und ein stimmiges Konzept ausgearbeitet. Einige Wochen fand noch einmal ein Treffen statt, um zu besprechen, was sich seither getan hatte und wo es noch Unterstützungsbedarf gibt.



Von Kino bis Kabarett



Das Ergebnis ist spätestens seit dem Umbau im Mai klar sichtbar. Besucherinnen und Besucher können aus einer Vielzahl von Kinofilmen wählen und diese, umgeben von Möbel im modernen Vintage-Stil, erleben. Zudem können Gäste auch aus einem bunten Strauß an Musik-Konzerten, Kabaretts, Theater oder Podiumsdiskussionen wählen. „Neben den Veranstaltungen und Vorträgen bieten wir unser Kino zudem auch zur Miete an“, erklärt der gelernte Koch-Kellner Florian Blaha-Wessely. „Egal, ob Firmen-Event oder private Feier, das Kino eignet sich perfekt dafür und ist mal eine andere Location. Auch das Kinobuffet kann dazugemietet werden, es ist aber auch ein Catering möglich“, so Blaha-Wessely, der die regionale Ausrichtung seines Unternehmens betont. „Sowohl beim Umbau des Betriebs als auch bei der Bewirtung unserer Gäste setzen wir stets auf Unternehmen aus dem Umkreis.“



Große Zufriedenheit



„Die Creative Services der WKOÖ sind ein wirklich tolles Format, von dem wir extrem profitiert haben. Gemeinsam mit Experten konnten wir unsere Ideen verfeinern und konkretisieren. Zudem wurden uns viele neue Perspektiven aufgezeigt. Der Blick von außen und eine Meinung von einem Experten war und ist für uns Gold wert. Der Tag wird uns lange in Erinnung bleiben und wir freuen uns darauf, wieder an einem der Formate teilzunehmen“, so die beiden neuen Geschäftsführer des KuKI-Kultur&Kino.

© what if media V. l.: Florian Blaha-Wessely und Raphael Krenn-Diwald.

© KuKI-Kultur&Kino © KuKI-Kultur&Kino Previous Next

Auf die Sattel!



Ebenso erfolgreich verlief die Nutzung der Creative Services bei der 3S-Sattel GmbH mit Sitz in Stadl-Paura. Gegründet 2010 von Fritz Strasser, ist das Unternehmen auf Premium-Pferdesättel spezialisiert. Strasser selbst hat das Handwerk des Sattelmachers in Portugal erlernt. 2019 stößt die studierte Pferdewissenschaftlerin Sabine Riener zum Unternehmen dazu. Im selben Jahr entwickelt Strasser einen speziellen Sattel mit einem innovativen Augengelenk, der sich optimal an die Anatomie des Pferdes anpasst. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil der optimale Sattel für Pferd und Mensch gleichermaßen wichtig ist. Durch die individuelle Anpassung können schmerzvolle Druckstellen vermieden werden und dabei auch bei empfindlichen Pferden für ein angenehmes Reiterlebnis sorgen. Ihr Ziel war, sich entsprechend ihrer Produkte als Premiummarke zu positionieren.



Die WKOÖ fand mit Markus Steininger und Harald Sturm erneut zwei Experten, die die Aufgabenstellung einen Tag lang mit dem Unternehmen durchgingen. Steininger ist Gründer der OA Business Coaching GmbH und insbesondere auf die Digitialisierung und Neukundengewinnung spezialisiert. Harald Sturm bringt mit seiner Branding-Agentur „Sturmerprobt“ umfassende Erfahrung in Sachen Marke, Unternehmensvison und Werte mit.



Blick von außen

Im „Creative Lab Workshop“ der WKOÖ wurde schnell klar, dass das innovative Augengelenk des Premiumsattels nie als eigene Markenkategorie definiert wurde. „Da hat uns der Blick von außen sehr geholfen. Zwar wussten wir, dass unser Sattel und die entsprechende Erfindung dazu einzigartig ist, aber wir wussten nicht genau, wie wir das entsprechend kommunzieren und positionieren sollen“, so die beiden Geschäftsführer.

„Unsere Aufgabe als Berater bestand vor allem darin, eine Strategie aufzubauen, wie die hohe Qualität der Produkte auch nach außen kommuniziert werden kann und auf was das Hauptaugenmerk gelegt wird“, betonen die Experten.



Langfristiger Kontakt

Aus dem Workshop des letzten Jahres im Herbst hat sich zudem eine langfristige Geschäftsbeziehung aufgebaut, denn die Zusammenarbeit mit den Experten läuft dabei auch heute noch weiter. „Es ist toll, einen kompetenten Ansprechpartner zu haben, wenn man einen Expertenrat braucht, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben von unserem Creative Lab Workshop sehr profitiert und würden es uneingeschränkt jedem Unternehmen empfehlen, die Creative Services der WKOÖ zu nutzen, um sein eigenes Unternehmen zu stärken“, so das Geschäftsführerduo.

© Francois Weinert Fritz Strasser und Sabine Riener sind die Geschäftsführer der 3S-Sattel GmbH.

© Francois Weinert Strasser entwickelte einen speziellen Sattel, der sich optimal an die individuelle Anatomie des Pferdes anpasst.