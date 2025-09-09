Günther Baschinger als Obmann der WKO Grieskirchen bestätigt

Baschinger ist Geschäftsführer des Autohauses Baschinger in St. Agatha. Als zusätzliches Standbein gründete Baschinger mehrere GmbHs und ist heute europaweit im Bereich Automobile und Wohnmobile sowie in der der Region im Bereich Immobilien tätig. Darüberhinaus übernahm er den örtlichen Supermarkt und entwicklete diesen zu einem modernen Nahversorgungszentrum weiter. Das neu geschaffene Zentrum umfasst sechs Geschäften, einschließlich Gastronomiebetriebe, sowie 29 Wohnungen und 15 Tiefgaragenplätze. Mit diesem Projekt leistet Günther Baschinger einen wichtigen Beitrag zur Belebung und Attraktiviereung des Ortszentrums in St. Agatha.

© Maringer WKO-Obmann Günther Baschinger (l.) und WKO-Leiter Hans Moser.

„Die WKO Grieskirchen sieht sich als erste Anlaufstelle für alle unternehmerischen Fragen mit den drei Schwerpunkten Interessenvertretung, Service und Bildung“, erklärt Günther Baschinger. Ich sehe mich als Sprachrohr für unsere 4.500 gewerblichen Unternehmen im Bezirk. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es eine starke regionale Stimme für unsere Mitgliedsbetriebe. Unser Ziel ist es, unseren Bezirk als attraktiven Wirtschaftsstandort zu stärken, durch bessere Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur, starke Netzwerke und engagierte Interessenvertretung. Wir unterstützen unsere Gründer, unsere EPU, unsere KMU bis hin zu unseren Leitbetrieben. Oberstes Anliegen ist es uns die regionale Standortentwicklung voranzutreiben.

Der Fokus der Arbeit der WKO Grieskirchen ist auch in den kommenden Jahren auf die Themen Arbeitskräfte/Lehre/Berufsinformation/Bildung und Digitalisierung sowie Unterstützung im Bereich KI und Infrastruktur gerichtet. Auch die Stärkung der Nahversorgung und des Tourismus ist ein gemeinsames Anliegen.

Speziell der Berufserlebnistag Bezirk Grieskirchen und die regionalen Lehrlingsgipfeln und -stammtische haben sich toll entwickelt. Lehrbetriebe einerseits und Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Lehrkräfte zeigen großes Interesse an den Präsenzveranstaltungen.

Auch die Patenschaften zwischen regionalen Unternehmen und Mittelschulklassen nehmen von Jahr zu Jahr zu. „In unserem Bezirk haben sich in den vergangenen Jahren mehr als 150 Patenschaften, mit Begleitung ab der 1. Klasse Mittelschule, ergeben. Ein einzigartiger Mehrwert für alle Beteiligten. Auch die ersten Durchgänge der OÖ Job Week waren in unserem Bezirk sehr erfolgreich. Unser Leuchtturmprojekt ,Bezirk Grieskirchen, der Bezirk in dem das Handwerk Weltruf hat!‘, genießt mittlerweile einen weit über die Bezirksgrenze hinausreichenden Bekanntheitsgrad und die Wertschätzung für die Duale Ausbildung und das Handwerk steigt enorm“, so Baschinger.

Gewerbeschauen bzw. regionale Messen sind ein wichtiger Baustein, was die Verankerung der Wirtschaft in der eigenen Region betrifft. „Zum einen geht es mir darum, den Zusammenhalt und das Kennenlernen der Unternehmen in der Gemeinde zu fördern“, sagt Baschinger, der selbst mit der Gewerbeschau St. Agatha vor Jahren eine erfolgreiche Veranstaltung initiierte. „Zum anderen geht es natürlich auch darum, dass diese Messen ein Schaufenster der regionalen Wirtschaft sind. Viele Menschen im Ort wissen oft gar nicht, was die Betriebe in der eigenen Gemeinde anbieten und leisten. So fördern diese Veranstaltungen auch die Kaufkraftbindung im Ort.“

© Maringer

Unterstützt wird Günther Baschinger bei seinem Einsatz für die Wirtschaft im Bezirk von Andreas Aigner, Optiker Aigner GmbH aus Grieskirchen, Mag. Gregor Dietachmayr, GF Pöttinger Landtechnik GmbH aus Grieskirchen, Wolfgang Doppler, Versicherungsmakler aus Neukirchen/W., Ulrike Kaser, Humanenergetikerin aus Meggenhofen, Dieter Lang, Kfz-Händler aus Gallspach, Mstin Sabine Mayr, Schneidermeisterin für Damen und Herren aus Peuerbach, DI (FH) Susanne Moosmayr-Schlager, GF Moosmayr GesmbH aus Hofkirchen/Tr., Abg. z. NR KommR Laurenz Pöttinger, Metallwerkstätten Pöttinger GmbH und Markus Zimmerberger, EDV-Dienstleister aus St. Thomas.

In den Bezirksstellenausschuss kooptiert sind die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Grieskirchen, Helga Schörgendorfer, Yogo Yogastudio aus Grieskirchen, der Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Philipp Baumgartner, Elektro- und Facheinrichtungsfachhandel aus Neumarkt/H., EPU-Sprecher Daniel Humer, Erzeugung von Lebensmitteln und Handelsgewerbe aus Neukirchen/W. Barbara Kocher-Oberlehner, Revita Hotel Kocher aus St. Agatha, sowie Helmut Möseneder, GENBÖCK Haus GmbH aus Haag/H.

Operativ unterstützt wird Günther Baschinger durch das Mitarbeiter-Team der WKO Grieskirchen unter der Leitung von Hans Moser.