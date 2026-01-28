Weber hebt Smart Grilling 2026 auf ein neues Niveau

Weber kombiniert klassische Grillkunst mit digitaler Steuerung für entspanntes Grillen und präzisere Ergebnisse. Mit kabellosen Temperaturfühlern, dem ersten smarten Holzkohlegrill sowie neuen smarten Modellen der beliebten Spirit- und Genesis-Gasgrillreihen richtet sich das System gleichermaßen an Einsteiger und erfahrene BBQ-Fans. Während Grillanfänger von vollem Selbstvertrauen und präziser Kontrolle am heißen Rost profitieren, können selbst langjährige BBQ-Enthusiasten ihre Grillkünste auf ein neues Niveau heben.

„Smart Grilling verbindet Tradition mit Innovation und zeigt, dass perfekte Grillergebnisse planbar und für alle möglich sind“, so Ipser. Das neue Produktportfolio bietet ein nahtloses BBQ-Ökosystem, indem es smarte Grills, Zubehör wie Thermometer und die Weber Connect App miteinander verbindet, für alle Grillarten von Gas über Holzkohle bis hin zu Elektro. So bleibt auch mehr Zeit für die Gäste, denn die Überwachung des Grillguts übernimmt die ausgeklügelte Technik.

„Die Produktneuheiten 2026 bauen auf jahrelanger Technologie- und Designinnovation auf, um Grillfans mühelose Möglichkeiten zum Vorbereiten, Grillen, Servieren und Reinigen zu bieten, damit sie mehr Zeit mit ihren Freunden und der Familie genießen können“, so Roberto Carvajal, Vice President Products, Weber. Im Zentrum steht die Weber Connect App, die das gesamte Smart-Grill-Ökosystem verbindet. Alle smarten Produkte von Weber – Grills, Zubehör und die Weber Connect App – lassen sich synchronisieren, um ein integriertes, vernetztes Kocherlebnis zu schaffen.

Zu Weber