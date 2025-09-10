Nachhaltigkeit ist mehr als ein gesellschaftlicher Trend, sie ist zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor geworden. Wer ökologisch, sozial und wirtschaftlich verantwortungsvoll handelt, stärkt nicht nur die eigene Resilienz, sondern positioniert sich zukunftsfit im Wettbewerb. Die Webinar-Reihe „Nachhaltigkeit wirkt“ richtet sich speziell an KMU, die Nachhaltigkeit strategisch verankern und praktisch umsetzen wollen. In fünf kompakten Online-Sessions liefern Experten fundiertes Wissen, Umsetzungstipps und Best Practices aus OÖ. Thematisiert werden aktuelle Herausforderungen und Chancen.

Die Webinare im Überblick:





Wie KMU von freiwilliger Nachhaltigkeitsberichterstattung profitieren (Vertrauen stärken, Finanzierung verbessern, Wettbewerbsvorsprung sichern), 18. Dezember, 9 bis 10 Uhr, WKOÖ-Team Energie & Nachhaltigkeit Strategischer Mehrwert durch Nachhaltigkeitszertifizierungen: ISO 14001, EMAS und ISO 50001 sind mehr als nur Logos, sie sind strategische Hebel für Effizienz, Glaubwürdigkeit und Marktzugang, 22. Jänner, 9 bis 10 Uhr, Monika Brom, Umweltbundesamt

