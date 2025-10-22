20 Jahre Westtech-Woodcracker

Aus den ersten Skizzen in der elterlichen Garage ist inzwischen das international tätige Unternehmen Westtech mit Sitz in Prambachkirchen gewachsen – die Woodcracker-Maschinen von Westtech sind weltweit im Einsatz. Was Westtech seit zwei Jahrzehnten auszeichnet, ist der Drang nach Innovation. Stets werden Modelle weiterentwickelt und neue Lösungen auf den Markt gebracht. Besonders in Zeiten des Klimawandels zeigt sich die Relevanz dieser Technik. „Nach Naturkatastrophen oder bei veränderten Bedingungen im Forstsektor sind zuverlässige Maschinen für Baum- und Landschaftspflege gefragter denn je“, so Geschäftsführer Werner Steininger.

Der Markt hat sich verändert, die Ansprüche sind gestiegen und Westtech ist gewachsen. Über 90 Prozent der Maschinen gehen mittlerweile in den Export. Herausforderungen wie Materialengpässe hat das Unternehmen genutzt, um sich weiterzuentwickeln. Mit moderner Eigenfertigung, Hightech-Schweißtechnik und CNC-Maschinen ist Westtech heute flexibel und unabhängig. Über 50 Maschinen zählen mittlerweile zum Produktportfolio von Westtech,. Zum Jubiläum gibt es ein Highlight: Westtech stellt mit dem Wood­cracker CL140 den bislang kleinsten Schneidkopf vor. Gerade einmal 110 Kilogramm bringt er auf die Waage und passt perfekt auf Mini-Bagger von bis zu 4 Tonnen. Neu ist auch ein Anbaugerät für Lkw-Kräne, die Baumpflege und Baumfällung sicherer und effizienter macht. Statt gefährlicher Einsätze mit Motorsäge, Hubarbeitsbühne oder Seilklettertechnik ermöglicht das System kontrollierte Arbeiten aus sicherer Entfernung per Funk.

„Der Erfolg unserer 20-jährigen Geschichte basiert auf unseren treuen Wegbegleitern – unserem Team und unseren Kunden“, blickt Steininger zuversichtlich in die Zukunft.

