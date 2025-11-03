Wiederwahl bei der Jungen Wirtschaft Freistadt

Fast das gleiche Team, aber mit vielen neuen Ideen – so geht das motivierte Führungstrio Juliana Gaffl, Florian Hausleitner und Ines Trenda in die kommende Periode. Unterstützt werden sie tatkräftig von Raphael Grünberger, Simon Pirklbauer, Christoph Möstl, Andrea Schmöll und Oliver Standhartinger.

Das engagierte Aktivteam setzt sich dafür ein, den Jungunternehmern und Gründern im Bezirk eine Plattform zum Austauschen, Vernetzen und Sichtbarwerden zu bieten.

Gemeinsam mit der JW Zwettl und mit Unterstützung der Raiffeisenbank MV Alm stand zuletzt ein spannender Blick hinter die Kulissen auf dem Programm: Beim Jungunternehmerpreisträger und High Five Award-Betrieb Spiel Sport Motorik Penz in Liebenau durften die Teilnehmer hautnah erleben, wie im neuen Betriebsgebäude mit viel Leidenschaft und Präzision hochwertige, zertifizierte Spiel- und Sportanlagen für Jung und Alt entstehen. Für jede Menge Lacher und die passende Portion Wortwitz sorgte Kabarettist Mario Sacher aus Tragwein – ein gelungener Abschluss eines inspirierenden Abends voller Ideen, Austausch und Motivation!

Mut, Ehrgeiz, Risikobereitschaft und der Glaube an die eigene Idee – das sind die Zutaten, die junge Selbstständige auszeichnen. Genau hier setzt die Junge Wirtschaft an: mit Interessenvertretung, Service und einem starken Netzwerk. Ob Unterstützung bei Unternehmensfragen, Hilfe in Problemsituationen oder einfach gesellige Treffen – die JW Freistadt ist für ihre Mitglieder da.

Für das kommende Jahr hat das Team bereits einiges vor: Neben einem Sommerfest und Betriebsbesuchen bei Jungunternehmen steht am 27. Jänner 2026 ein besonderes Highlight auf dem Programm – eine Veranstaltung für Betriebsnachfolger und -übergeber mit spannenden Best-Practice-Beispielen aus dem Bezirk bei ASA Astrosysteme.



