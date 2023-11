Überarbeitung des OÖ Windkraftmasterplans 2017

2017 wurde der OÖ Windkraftmasterplan von 2012 überarbeitet und den damaligen Umständen angepasst.

Mittlerweile erleben wir einen deutlichen Wertewandel in der Bevölkerung, weg von fossiler Energiegewinnung hin zu erneuerbaren Energieformen. Daher ist es höchst an der Zeit den o.a. Masterplan aus 2017 auch diesen neuen Bedingungen anzupassen und auch in OÖ die Windkraft als wichtigen Energielieferanten zu definieren.

Insbesondere wären die derzeit definierten Ausschlusszonen zu prüfen und neu zu überarbeiten, wobei dabei unbedingt auch zu prüfen ist, ob die wirtschaftliche Bedeutung den Ausschlussgründen überzuordnen wäre.

Angeregt wird auch die Aufnahme von bestehenden Betriebsbaugebieten in den Masterplan um ggf. betriebliche Ansiedlungen direkt mit Windkraft zu versorgen.

Der Windkraftmasterplan soll jedenfalls so erstellt werden, dass sämtliche Aspekte aller Lebensbereiche geprüft werden (betriebliche Auswirkungen, touristische Auswirkungen, Auswirkungen auf die Umwelt, Auswirkungen auf die Bevölkerung, Auswirkungen auf das Landschaftsbild; usw.)













© Manfred Zaunbauer

SWV

Antrag

Die Wirtschaftskammer OÖ soll sich bei der OÖ Landesregierung intensiv dafür einsetzen, bzw. einfordern, dass der OÖ Windkraftmasterplan 2017 umgehend einer Neuüberarbeitung zugeführt wird.



Der Antrag wurde abgeändert angenommen