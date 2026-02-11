Mit künstlicher Intelligenz zu kundennaher Transparenz

Neben Projekten für Kunden setzt das zehnköpfige Team um die Gründer Jakob Stadlhuber, Hannes Wolfmayr und Kevin Händel auch eigene Projekte um.

Eine dieser Marktnischen machte das Team auch bei „Firmenbuch AI“aus: Zufällig stießen die Gründerauf einen Online-Artikel zu einer neuen EU-Gesetzesnovelle, welche die Zugänglichkeit von Firmendaten wie z.B. Jahresabschlüsse vorschreibt. Das macht Firmendaten transparenter denn je

Doch Transparenz heißt nicht gleich Verständlichkeit. „Bilanzsumme, Anlagevermögen, Gesamtverbindlichkeiten,… wie bitte? Informationen aus dem Firmenbuch zu verstehen und interpretieren ist ohne BWL-Studium gar nicht so einfach. Das wollten wir mit ‚Firmenbuch AI‘ ändern. Auf der Plattform können Userinnen und User nach einem im österreichischen Firmenbuch gelisteten Unternehmen suchen.

Eine KI fasst alle Daten zusammen und interpretiert sie grafisch und textlich. Was als Nebenprojekt startete, verzeichnete nach wenigen Tagen mehrere Tausend User. „Erfolge wie dieser motivieren uns

Zur winkk GmbH