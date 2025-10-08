Arbeitsplatten für Küchen neuer wichtiger Markt

Der bisherige Eigentümer ist in den Ruhestand getreten und der neue Geschäftsführer hat sich am Standort in Wels auf die Produktion und den Verkauf von Arbeitsplatten für Küchen, aber auch ganze Shopeinrichtungen aus Granit und anderen hochwertigen Materialien spezialisiert.

Seit 15 Jahren ist Pointner als Steinmetzmeister tätig und seit 2023 Geschäftsführer des elterlichen Unternehmens Pointner Kunst-Steinmetz GmbH in Hofkirchen an der Trattnach. An diesem Standort liegt der Schwerpunkt auf der Produktion von Grabsteinen. In den vergangenen Jahren wurden neue Niederlassungen in Ried im Innkreis und in Schörfling gegründet.

Um das Geschäftsfeld zu erweitern, hat sich der Unternehmer für die Übernahme des bereits seit 1924 bestehenden Betriebs in der Anzengruberstraße 7 in Wels entschieden. Winkler verbindet klassisches Handwerk mit modernster Technik. Im Schauraum finden sich vielfältige Steinsorten in unterschiedlicher Optik. Aktuell sind Quarzit, Marmor, verschiedene Granitarten, aber auch Arbeitsplatten aus heimischen Natursteinen sehr stark nachgefragt.

Aktuell kann sich das Unternehmen Winkler Steinmetzmeister über einen Großauftrag in Deutschland freuen. Am Flughafen Franz Josef Strauss in München wird ein großes Flughafenrestaurant von den Welser Spezialisten mit insgesamt 60 hochwertigen Arbeits- und Tischplatten ausgestattet.

Die Reinhard Winkler Steinmetzmeister GmbH arbeitet intensiv mit Küchenstudios, Tischlereibetrieben und Innenarchitekten zusammen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt zehn Mitarbeiter, der Umsatz hat im vergangenen Jahr 1,6 Mio. Euro betragen.

www.winkler-stein.at

