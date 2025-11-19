Für Wintersaison gut gerüstet

Die letzte Wintersaison 2024/25 brachte mit 1,23 Mio. Ankünften ein Plus von 1,2 Prozent zum Jahr davor, bei den Nächtigungen einen leichten Rückgang auf 3,18 Mio. (–0,6 Prozent). Stark entwickelten sich vor allem internationale Märkte, wie Tschechien (+15,5 Prozent), die Niederlande (+19,5 Prozent) und Großbritannien (+18,3 Prozent).

Oberösterreichs sieben Skigebiete punkten mit guter Erreichbarkeit und familiärer Atmosphäre, sagte Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus. „Die Skigebiete werden als Kompaktklasse mit fairem Preis-Leistungs-Verhältnis wahrgenommen.“ Das will man ausbauen. Laut Studie „Tourismus Monitor Austria“ kommen 50 Prozent aller Gäste mit Familie und 80 Prozent aus einem Radius von 300 Kilometern. Urlauber aus Österreich machen den größten Anteil (60 Prozent) aus. Der Winterurlauber gibt in OÖ im Schnitt 187 Euro pro Tag und Person aus.