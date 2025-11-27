Gute Stimmung beim Wirtschaftsempfang der WKO Eferding

Der Wirtschaftsempfang stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Gestaltung der Zukunft. Nach der Begrüßung durch Moderator Christof Bauer stand zunächst die aktuelle Lage der Wirtschaftskammer im Fokus. WKO-Bezirksstellen-Obmann Tobias Luger betonte die Stabilität der regionalen Wirtschaft trotz aktueller Turbulenzen und will die regionale Standortentwicklung weiter vorantreiben. Die neue Plattform „Mein JOB Eferding“ soll 2026 ins Leben gerufen werden und soll die Arbeitgebermarke im Bezirk stärken. Weiters will er die Unternehmen im Bezirk mit Schwerpunkten zum Thema Digitalisierung, Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung der menschlichen Intelligenz und Cyber Security zukunftsfit machen.

© Maringer WKO Obmann Tobias Luger will die regionale Standortentwicklung weiter vorantreiben.

WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer unterstrich die Stärke der WKOÖ und ihre innovativen und erfolgreichen Projekte wie den Talent Space, INEO und die Duale Akademie als Investition in unsere Zukunft- die Jugend. In der Talkrunde „Kreative regionale Wirtschaftspolitik“ gaben Renate Ozlberger, Vorsitzende Frau in der Wirtschaft Eferding und Dir. Christian Schönhuber, Leiter der Raiffeisenbank Region Eferding, und WKO-Bezirksstellenleiter Hans Moser einen Einblick in die regionalen Themenwelt. Themen waren unter anderem die Zusammen-arbeit von Schule und Wirtschaft mit Auswirkung auf den Arbeitsmarkt im Bezirk, Innovation im Familienbetrieb und zukunftsweisende Wohn- und Gesundheitsprojekte.

© Maringer WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer: „ Mit innovativen Projekten wie Projekte wie dem Talent Space, INEO und der Duale Akademie setzt die WKOÖ wichtige Investitionen in unsere Zukunft: die Jugend.“

Mit Lösungsbegabung die Zukunft gestalten



Höhepunkt des Abends war der Vortrag von Prof. Markus Hengstschläger mit dem Titel „Mit Lösungsbegabung die Zukunft gestalten“. Er betonte, dass Menschen durch Empathie und kreative Problemlösung die Zukunft gestalten. Während Maschinen künftig routinebasierte Aufgaben übernehmen, wird die kollektive Lösungsbegabung im Team entscheidend – eine Fähigkeit, die jeder aktiv fördern kann.

Die Besucher des Wirtschaftsempfanges waren sich einig selten so einen hochkarätigen Vortrag gehört zu haben. Stundenlang wurde noch über Inhalte diskutiert. „Uns wurde ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Programm geboten, beim nächsten Mal sind wir sicher wieder dabei!“, waren sich alle Teilnehmer einig.