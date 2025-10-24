Mut zum Wandel, Chancen für die Innenstadt

In der Begrüßung betonten WKO Linz-Stadt Obmann Klaus Schobesberger und Leiter Peter Polgar: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass wir den Mut haben, Chancen zu ergreifen und Veränderung aktiv zu gestalten. Linz braucht eine starke, lebendige Innenstadt – sie ist das Herzstück unseres Standortes.“

Zum Auftakt führte eine Talkrunde mit Bezirksstellenobmann Schobesberger, Vizepräsident der WKOÖ Leo Jindrak und Nada Augustinovic, Leiterin Unternehmenskunden Linz bei der Sparkasse OÖ, in die zentralen Themen ein. Dabei wurden aktuelle Entwicklungen in der Linzer Wirtschaft beleuchtet und erste Impulse für den weiteren Abend gesetzt. Der renommierte Stadtentwickler Roland Gruber zeigte in seinem Vortrag auf, wie Städte und Unternehmen Veränderungsprozesse erfolgreich umsetzen können. Er unterstrich dabei die zentrale Rolle einer zukunftsorientierten Innenstadtentwicklung für Handel, Gastronomie und Dienstleistungswirtschaft. Im Anschluss daran diskutierten beim Polittalk Vizebürgermeister und Mobilitätsstadtrat Martin Hajart sowie Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayrhofer über aktuelle Herausforderungen und Chancen für den Standort Linz.

© Cityfoto Klaus Schobesberger (Obmann WKO Linz-Stadt), Alexandra Deisenhammer, Peter Polgar (Leiter WKO Linz-Stadt).

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung des Traditionsunternehmens Deisenhammer für das 175-jährige Bestehen. Die Auszeichnung wurde feierlich von Klaus Schobesberger, Christina Haller (Bezirksvors.-Stv. Frau in der Wirtschaft) und JW-Obmann Bernhard Aufreiter an Alexandra Deisenhammer überreicht und damit die wirtschaftliche Beständigkeit und der unermüdliche Einsatz für den Wirtschaftsstandort gewürdigt. Mit diesem Abend setzte die Bezirksstelle Linz-Stadt ein starkes Signal: Wandel ist nicht Bedrohung, sondern Chance – wenn man ihn gemeinsam aktiv gestaltet.