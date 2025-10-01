Wirtschaftsmedaille der WKOÖ für Werner Steininger, Firma Westtech

Anlässlich der s imposanten 20-Jahres-Feier wurde die hohe Auszeichnung von WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer und WKO Eferding Obmann Tobias Luger in Beisein von zahlreichen Persönlichkeiten aus der Politik und Wirtschaft, an der Spitze Landtagspräsident Max Hiegelsberger, LAbg. Günther Baschinger und Bürgermeister Herbert Holzinger, überreicht! Bei diesem Firmenevent begrüßte Geschäftsführer Werner Steininger zahlreiche Festgäste aus Nah und Fern. Gattin Kerstin Glöckl-Steininger und das Organisationsteam unter der Leitung von Simone Hehenberger unterstützten den Jubilar mit vollem Engagement. Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgten der Einladung zum großen Firmenfest und freuten sich mit den Geehrten über die große Wertschätzung der regionalen Wirtschaftsvertretung und Politik.

„20 Jahre Westtech stehen daher nicht nur für Qualität und Technik, sondern auch für Zusammenhalt. Mitarbeiter, Kunden und Partner haben gemeinsam eine Marke aufgebaut, die für Verlässlichkeit und Innovationskraft steht – und die mit voller Energie nach vorne blickt. Über 50 Maschinen zählen mittlerweile zum Produktionsportfolio von Westtech, welches ständig erweitert wird. Natürlich präsentieren wir auch zu unserem Firmenjubiläum eine neue Produktinnovation, sprich den neuen Woodcracker CL140. Sehr stolz bin ich auf mittlerweile knapp 80 Mitarbeiter, davon 10 Lehrlinge“, stellt Werner Steininger impulsiv das Erfolgsrezept von Westtech Woodcracker vor.

„Dieser familiengeführte Leitbetrieb sorgt dafür, dass unsere Regionsmarke „Grieskirchen, der Bezirk, in dem das Handwerk Weltruf hat!“, nachhaltig regional, national und international voll zur Geltung kommt!“

„Wir sind sehr stolz auf unsere regionalen Leitbetriebe, diese stehen für Regionalität, Qualität, Innovation! Sie tragen mit sehr viel Herz und Mut dazu bei, dass das Image der Unternehmen wieder steigt!“ betonen Michael Pecherstorfer und Tobias Luger, voll des Lobes für das Lebenswerk von Werner Steininger.





© Maringer Tobias Luger (Obmann WKO Eferding), WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer, Max Hiegelsberger, Werner Steininger, Kerstin Glöckl-Steininger, Herbert Holzinger, Günther Baschinger, Obmann der WKO Grieskirchen (v. l.).



