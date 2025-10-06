Wirtschaftsmedaille der WKOÖ für Herbert Hofer

Anlässlich seiner Feier zum 25-jährigen Betriebsjubiläum wurde die hohe Auszeichnung von WKO Eferding Obmann Tobias Luger in Beisein von zahlreichen Persönlichkeiten aus der Politik und Wirtschaft, an der Spitze Landtagspräsident Max Hiegelsberger, LAbg. Astrid Zehetmair, Bürgermeister Dietmar Kroiss sowie dem designierten WB-LGF Thomas Mitterhauser überreicht. Bei diesem gemütlichen Firmenevent begrüßte Herbert Hofer seine Festgäste, sprich Kunden und Lieferanten, Mitarbeiter und Freunde. Gattin Lea Hofer unterstützte den Jubilar mit vollem Einsatz.

„25 Jahre Tischlerei Hofer – ein starkes Stück Wirtschaft aus unserer Region“

Mst. Herbert Hofer steht mit seinem Tischlereibetrieb für Qualität, Beständigkeit und Innovationskraft. „Wir zollen ihm Anerkennung für seine 25-jährige unternehmerische Leistung und seinen Beitrag zur regionalen Wirtschaft. Weitere Tugenden sind Handschlagqualität, handwerkliches Können und Verlässlichkeit. Wir gratulieren herzlich zu diesem Jubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg und unternehmerischen Mut für die Zukunft“, lobte Tobias Luger den Jubilar.