Neuer Bezirksstellenausschuss der WKO Urfahr-Umgebung legt Arbeitsschwerpunkte fest 

Der neu gewählte Bezirksstellenausschuss der Wirtschaftskammer Urfahr-Umgebung traf sich Ende September zu einer strategischen Klausur, um die Eckpunkte für die kommenden Jahre festzulegen. Unter der Leitung von Sabine Lindorfer, Obfrau der WKO Urfahr-Umgebung, und begleitet von Coach Dieter Enzensberger wurden in Gruppen zentrale Themenfelder diskutiert und konkrete Zielsetzungen erarbeitet.

Im Mittelpunkt standen dabei die großen Herausforderungen der regionalen Wirtschaft:

Fach- und Arbeitskräftesicherung – Maßnahmen zur Stärkung der Aus- und Weiterbildung sowie zur besseren Vernetzung von Betrieben und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Beratung und Service für Betriebe – Weiterentwicklung des Unterstützungsangebots für Unternehmen

Standortentwicklung und Zukunftsprojekte – Ideen zur Attraktivierung der Region für Betriebe, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Gründerinnen und Gründer

© Dieter Enzensberger Bezirksstellenausschuss der WKO Urfahr-Umgebung im VORTUNA Gesundheitsresort

Ein besonderer Fokus galt den Lehrbetrieben und Lehrlingen im Bezirk. Die Förderung der dualen Ausbildung und die Unterstützung junger Menschen auf ihrem beruflichen Weg sind den Funktionärinnen und Funktionären ein zentrales Anliegen. Ein weiterer Schwerpunkt galt der GUUTE Initiative, die sich für die Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Bindung der Kaufkraft in der Region engagiert. „Unser Ziel ist es, die regionalen Betriebe in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen und den Standort Urfahr-Umgebung langfristig zu stärken“, betonte Obfrau Sabine Lindorfer. Der neu gewählte Ausschuss blickt motiviert und mit klaren Zielen in die kommende Funktionsperiode.