WKO Eferding - unterwegs in Sachen Wirtschaft

„Vor Ort, im direkten Gespräch in den Betrieben kann man das aktuelle wirtschaftliche Befinden und die Anliegen der Unternehmer der Region am besten einschätzen und unterstützen!“, so Tobias Luger, Bezirksstellenobmann der WKO Eferding. Er unternahm zusammen mit Hans Moser, dem Leiter der WKO-Bezirksstelle Eferding, einige Firmenbesuche im Bezirk.

Beim Besuch der Firma GLASFUCHS GmbH in Fraham, wurde ein Einblick in die strategische Ausrichtung des Unternehmens gewährt. Seitens der Geschäftsführung nahmen sich Geschäftsführer Jürgen Azlstorfer und Andrea Koller Zeit für den Betriebsbesuch. „Wir bieten unseren Kunden, darunter Privatpersonen, Unternehmen, Tischler und andere Handwerksbetriebe, schlaue Lösungen aus Glas bis hin zu Spezialanfertigungen an. Kein Auftrag ist uns zu klein, aber auch keiner zu groß!“, bringen es die beiden auf den Punkt. Derzeit werden sieben Mitarbeiter:nnen, davon ein Lehrling, beschäftigt. Weitere engagierte Arbeitskräfte werden gerne aufgenommen.

© Andreas Maringer v.l.: Tobias Luger, Andrea Koller, Jürgen Azlstorfer, Hans Moser

Seit Mai 2023 führt Claus Christenberger die Firma C & G Energie-Technik GmbH in Fraham. Gegründet wurde der florierende Handwerksbetrieb vor knapp 30 Jahren durch Reinhard Christenberger als EinPersonenUnternehmen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 23 Fachkräfte, davon drei Lehrlinge. Auf die Lehrlingsausbildung hat die Firma seit Beginn gesetzt und dadurch viele Fachkräfte im eigenen Betrieb ausgebildet - eine große Stärke des Unternehmens. Geschäftsführer Claus Christenberger gab einen interessanten Einblick in die Firmenstruktur und Firmenphilosophie. „Eine unserer Stärken ist die große Kompetenz aller Mitarbeiter, daher können sowohl regionale als auch internationale Aufträge zur großen Zufriedenheit der Auftraggeber abgewickelt werden. Wir kooperieren dabei sehr gerne mit anderen Handwerks- und Industriebetrieben!“, ist Claus Christenberger stolz auf die Unternehmensentwicklung.

© Andreas Maringer v. l.: Hans Moser, Claus Christenberger, Tobias Luger

Die Wirtschaftsvertretung besuchte auch den Nahversorger Spar Aigner in Alkoven im Ortsteil Straßham. Das regionale Kaufgeschäft gibt es bereits seit 190 Jahren, KommR Karin Aigner führt den Nahversorger in 6. Generation. „Unsere neun Mitarbeiter:innen, davon ein Lehrling, verwöhnen und beraten unsere treuen Stammkunden und auch Neukunden, mit großem persönlichem Einsatz!“, freut sich Karin Aigner über die Geschäftsentwicklung. Dabei nutzt sie auch gerne die regionalen Netzwerke, wie Frau in der Wirtschaft, Junge Wirtschaft und Bezirksforum Schule trifft Wirtschaft“ Eferding, um am Puls der Zeit zu bleiben.

© Andreas Maringer v. l.: Hans Moser, Karin Aigner, Tobias Luger

„Wir als regionale Wirtschaftsvertretung sind sehr stolz auf unsere familiengeführten Unternehmen, denn sie haben ihr Herz in der Region und sind im Wesentlichen verantwortlich für den wirtschaftlichen Aufschwung unseres Bezirkes!“ sind sich Tobias Luger und Hans Moser einig.