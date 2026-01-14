Rund 1500 Küchen pro Jahr

Seit 1956 steuert Küchenspezialist Breitschopf mit einem Komplettangebot von Planung über Produktion, Lieferung und Montage bis hin zum Service einen konsequenten Erfolgskurs. Der Umsatz hat zuletzt deutlich zugelegt. Rund 1500 Küchen und seit 2024 auch Badezimmer und Hauswirtschaftsräume produziert der Familienbetrieb mit seinem 130-köpfigen Team pro Jahr.

Einen spürbaren Anteil am Erfolg hat auch der Gründungsstandort Dietach. „Unser Standort ist in mehrfacher Hinsicht exzellent“, betont Geschäftsführer Martin Breitschopf. „Einerseits, weil er für unseren Direktvertrieb nach ganz Österreich und Bayern ideal gelegen ist. Andererseits, weil wir individuelle und handwerklich anspruchsvolle Produkte anbieten und deshalb kompetente Fachkräfte brauchen.“

Erweiterung in Dietach

Seine Standorttreue hat Breitschopf zuletzt mit der umfassenden Modernisierung und Erweiterung des Küchenzentrums in Dietach untermauert. Seit Oktober 2025 zeigt man dort in rund 20 Wohnwelten auf 1200 m² Ausstellungsfläche sein ganzes Können, von klassisch über Landhaus bis hin zu modernem Design.

„Investitionen wie diese sind in der aktuellen Lage entscheidend, weil sie maßgeblich zur Standort- und Arbeitsplatzsicherung beitragen“, ist Judith Ringer, Obfrau der WKO Steyr-Land, überzeugt. Um den stotternden Konjunkturmotor wieder zum Laufen zu bringen, seien deshalb alle Impulse zu unterstützen, die eine neue Aufbruchstimmung im Bezirk erzeugen. „Wir werden alles unternehmen, um wirtschaftlich wichtige Investitionen für Steyr-Land zu fördern“, betont Ringer.



Zu Breitschopf

