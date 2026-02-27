Eintauchen in die Welt des Innovationsmanagements

Unter dem Titel „CREATIVE TALK – Kickstart ins Innovationsmanagement“ lud die WKOÖ Bezirksstelle Linz-Stadt gemeinsam mit dem Innovationsmanagement im Haus der Wirtschaft zu einem intensiven Workshop-Tag rund um zukunftsorientierte Unternehmensentwicklung. Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Innovationsinteressierte nutzten die Gelegenheit, praxisnah in die Welt des Innovationsmanagements einzutauchen.



Am Vormittag erhielten die Teilnehmer einen kompakten Überblick über die Grundlagen des Innovationsmanagements und lernten praxisbewährte Methoden wie „Design Thinking“ und „Lean Startup“ kennen. Dabei wurde gezeigt, wie Innovationsprozesse strukturiert gestaltet und nachhaltig im Unternehmen verankert werden können. Am Nachmittag stand die direkte Anwendung im Mittelpunkt: In interaktiven Sessions arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle und an der Umsetzung von der Idee bis zum marktfähigen Prototyp. So entstanden konkrete Lösungsansätze und neue Impulse für die eigene Unternehmenspraxis.



Durch den Tag führte Kristiana Roth, Assistenzprofessorin für Innovationsmanagement an der FH Wels. Mit ihrer Expertise und realen Beispielen gelang es ihr, theoretische Inhalte greifbar zu machen und gleichzeitig Raum für kreatives und individuelles Arbeiten zu schaffen. Ihr inspirierender Zugang und die interaktive Gestaltung des Workshops trugen wesentlich zum Erfolg der Veranstaltung bei.



„Mit Formaten wie dem „CREATIVE TALK“ setzen wir gezielt Impulse, um regionale Unternehmen bei Innovations- und Transformationsprozessen zu unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken“, betont Klaus Schobesberger, Obmann der Bezirksstelle Linz-Stadt.



