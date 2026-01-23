Bereit für die Weltmeisterschaft: Acht junge Fachkräfte vertreten Oberösterreich bei Berufs-WM
World Skills 2026“ finden im September in Shanghai statt.
Mit einem Teamseminar sind 8 junge Fachkräfte aus Oberösterreich in die Vorbereitungen für die heuer im September stattfindende Berufs-Weltmeisterschaft „WorldSkills 2026“ in Shanghai gestartet. In den kommenden Monaten folgen weit über 1000 Trainingsstunden, die neben dem Beruf absolviert werden. „Sieben Medaillen bei den europäischen Berufswettbewerben im Vorjahr zeigen, dass die heimische berufliche Ausbildung zur Spitzenklasse gehört. Gerade in Oberösterreich, dem Lehrlingsbundesland Nr. 1, ist die duale Ausbildung das Rückgrat der beruflichen Qualifizierung“, betont WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak. Die WKOÖ unterstützt die WM-Teilnehmer zusätzlich mit einem Mentaltraining-Angebot und fördert den Verein SkillsAustria, der die Wettbewerbsteilnahmen organisiert.
Insgesamt sind aus ganz Österreich 47 Fachkräfte vom 22. bis 27. September in Shanghai am Start, wo sie sich mit rund 1500 Teilnehmern aus 89 Ländern messen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Oberösterreich im Überblick:
|Fabian SPITZER aus Altheim, Faschang Werkzeugbau GmbH
|CNC Drehen
|
Andreas Landl aus Wartberg an der Krems
Schnellnberger GmbH
|Fliesenleger
|Jonas Danninger aus Herzogsdorf, Hauser GmbH
|Kälte- und Klimatechnik
|
Marcel Ortner aus Lasberg,
Hablesreiter Gartengestaltung GmbH
Simon Weiß aus Sandl, Lagerhaus Freistadt
|
Gartengestalter
(Teamberuf)
|Hannes Sortsch aus Oberneukirchen Restaurant Lukas Kapeller
|Koch
|Sarah Schöftner aus Vorderweißenbach, Hotel Guglwald
|Restaurant Service
|Luca Reitböck aus Taufkirchen an der Pram, Hauer Zimmerer GmbH
|Zimmerer