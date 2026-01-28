Effizienz, ohne und mit KI

„Viele Industrieunternehmen kämpfen mit einem ähnlichen Dilemma: Hoch spezialisierte Software-Lösungen in Produktion und Service erzeugen enorme Datenmengen. Trotzdem fehlen dem Management aktuelle Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung. Diese Daten bleiben oft in Silos gefangen und der KI-Hype verschärft dies oft noch weiter“, sagt Unternehmensberater Karl Perndl von XOLUTO.

Hier wird laut Perndl viel Potenzial liegen gelassen. „Jede Lösung verursacht Kosten für Lizenzen und Betreuung. Die Nichtnutzung von Daten ist

teuer. Spezialisierte Lösungen können oft mit geringem Aufwand in anderen Unternehmensbereichen eingesetzt werden“, so Perndl. Genau hier setzt XOLUTO an. „Unternehmen erzielen Nutzen, indem sie Ineffizienzen beseitigen mit Lösungen, die das Problem effektiv lösen und optimal in Unternehmensprozesse integriert werden. Das sind nicht immer die hipsten Tools mit den meisten Features“, erklärt Perndl.

Herstellerunabhängige berste Lösung

XOLUTO betrachtet das Zusammenspiel von Prozess, Technologie und Organisation im Gesamtunternehmen und identifiziert die substanziellen Hebel zur Nutzengenerierung. Bei der Bewertung von Potenzial und Lösung werden betriebswirtschaftliche und technologische Aspekte gleich berücksichtigt. Die Integration in unternehmensweite Prozesse ist zentral. Herstellerunabhängig wird so die beste Lösung gefunden.

„Viele reden über KI, wenige nutzen die Möglichkeiten dieses mächtigen Werkzeugs wirkungsvoll. In der Praxis bedeutet dies: Mit ein paar populären Tools werden schöne Grafiken erzeugt, ein Word-Dokument generiert. Wirkung ermöglicht man aber nicht mit generischen Tools, sondern mit Machine-Learning Systemen, die die realen Maschinen- und Prozessdaten verwenden und in die Unternehmensprozesse integrieren“, stellt Christian Zehetner-Markgraf von TRANSFORMAS fest.

Erfahrenes Team

Gemeinsam mit Partnern wie TRANSFORMAS – ein erfahrenes Team, das seit Jahren KI- und Softwarelösungen in Industrieunternehmen umsetzt – unterstützt XOLUTO Unternehmen dabei, zu bewerten, wo KI kurzfristig und messbar Wirkung entfalten kann.

Zu XOLUTO