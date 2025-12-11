10 Millionen Weihnachtsgeschenke werden verpackt: Hochsaison im Wiener Papier- und Schreibwarenfachhandel

Heuer werden in Wien laut einer Befragung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien mehr als 10 Millionen Geschenke verschenkt – und damit auch Millionen Meter Geschenkpapier, Bänder und Schleifen. Für Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, ist klar: „Der erste Eindruck beim Geschenk zählt.“ Eine liebevoll gestaltete Verpackung sorgt für den Wow-Effekt, steigert die Vorfreude und macht das Schenken zu einem gemeinsamen Erlebnis.

Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts

Für den spezialisierten Papier- und Schreibwarenfachhandel ist die Adventzeit entscheidend: Bis zu 30 Prozent des Jahresumsatzes entstehen in den Wochen vor Weihnachten. Die beiden stärksten Umsatzspitzen – Schulstart und Weihnachten – sind für die Branche gleich wichtig, auch wenn sie unterschiedliche Produktgruppen betreffen. Besonders gefragt sind Geschenkpapier, Grußkarten, Kalender und hochwertige Schreibwaren.

Viele Fachgeschäfte bieten zusätzlich Einpackservices und Beratung an. Gerade in der Adventzeit wird deutlich, dass viele Wienerinnen und Wiener Geschenk und Verpackung gleichzeitig besorgen – besonders dann, wenn in den Einkaufsstraßen viel los ist.

Was im Fachhandel gefragt ist

Der Trend ist eindeutig: Natürlich, hochwertig und nachhaltig. Besonders begehrt sind:

Verpackungen aus Recycling- oder Graspapier

Papier mit strukturierten Oberflächen

Bänder aus Jute oder Baumwolle

Premiumverpackungen wie wiederverwendbare Sackerl oder Boxe

wie wiederverwendbare Sackerl oder Boxe Dekoelemente wie Kordeln und Wachssiegel

Optisch dominieren natürliche Farben sowie klassische Weihnachtsfarben wie Rot, Gold und Tannengrün. Viele Fachgeschäfte setzen auf abgestimmte Kollektionen mit passenden Papieren, Schleifen und Anhängern – etwa aus Holz. Das erleichtert das Einpacken und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild.

Rund 20 spezialisierte Fachhändler in Wien

Der Strukturwandel ist deutlich sichtbar:

Vor 30 Jahren gab es nahezu bei jeder Schule ein Papiergeschäft, vor 10 Jahren noch 234 Händler. Heute sind es 160 Betriebe im Berufszweig „Einzelhandel mit Papier-, Schreibwaren und Bürobedarf“. Rund 20 davon sind spezialisierte Fachhändler.

Gumprecht hebt hervor, wie wichtig es ist, regional einzukaufen: Wer beim Spezialisten kauft, entscheidet sich für Qualität, Service und die Unterstützung der heimischen Wirtschaft.

5 Tipps des Wiener Papierfachhandels für stilvolles Verpacken

Das passende Papier wählen:

Recyclingpapier, Graspapier oder FSC-zertifiziertes Geschenkpapier wirken modern und hochwertig. Farben harmonisch kombinieren:

Beige, Grün oder Gold schaffen Ruhe; klassisch sind Rot, Weiß und Silber. Struktur bringt Wirkung:

Leinenprägung, Kraftpapier oder strukturierte Oberflächen verleihen besondere Haptik. Akzente bewusst setzen:

Jutebänder, Baumwollbänder, Holzanhänger, getrocknete Pflanzen oder Wachssiegel. Persönliche Details einbauen:

Handgeschriebene Anhänger oder kurze Botschaften; viele Fachgeschäfte bieten personalisierte Etiketten oder Druckservices.