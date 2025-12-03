Der Wiener Tourismuspreis hebt in diesem Jahr ab

Der Flughafen Wien wird mit dem Tourismuspreis 2025 ausgezeichnet. Er zählt mit rund 32 Millionen Reisenden pro Jahr zu den wichtigsten Motoren der Tourismusstadt Wien und macht die Bundeshauptstadt durch seine internationalen Verbindungen leicht erreichbar. Die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien ehrt damit eine Institution, die maßgeblich zum touristischen Erfolg beiträgt.

Bei einer Festveranstaltung im Tower des Airports übergab Tourismus-Spartenobmann Dominic Schmid den Preis an die Flughafenvorstände Julian Jäger und Günther Ofner. Schmid betonte, dass der Flughafen die Gäste nach Wien bringt, von denen Hotellerie, Gastronomie und die Eventbranche leben. Ohne den Flughafen wäre Wien nicht die führende Kongressmetropole, nicht das Zentrum des Kulturtourismus und auch die Weihnachtszeit wäre ohne einfliegende Gäste deutlich weniger prächtig. Er verwies zudem auf die wirtschaftliche Stärke und die ökologischen Ambitionen des Unternehmens. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden, einem Umsatz jenseits der Milliardenmarke und laufenden Verbesserungen beim ökologischen Fußabdruck hat der Flughafen Wien eine Vorreiterrolle. Geplante Ausbauten sollen das Reisen künftig noch angenehmer machen.

Die Flughafen-Vorstände erklärten, dass der Flughafen als Tor zur Welt und Visitenkarte Wiens täglich dieser Verantwortung gerecht werden wolle. Mit 32 Millionen Reisenden jährlich, einem dynamischen Wachstumskurs und Projekten wie der Terminal-Süderweiterung, dem größten Hotel Niederösterreichs und modernen Büroflächen baut der Flughafen Wien seine Rolle als internationales Drehkreuz weiter aus. Der Preis sei auch eine Anerkennung für die tägliche Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.