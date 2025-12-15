Einbruchschutz während der Feiertage: Sicherheitstechniker warnen vor improvisierten Lösungen

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele Menschen Reisezeit. Gleichzeitig beginnt mit der früh einsetzenden Dunkelheit die Hochsaison für Einbrecher. Unbewohnte Wohnungen und Häuser sowie schlecht gesicherte Fenster und Türen gelten als besonders attraktive Ziele. Wiener Sicherheitstechniker reagieren darauf mit gezielten Angeboten für Haushalte, die während der Feiertage länger abwesend sind.

Verlassen Sie sich nicht auf DIY-Maßnahmen. Nur professionelle Sicherheitstechniker gewährleisten den wirksamsten Schutz Ihres Eigentums.

Schutzmaßnahmen für zuhause

„Wer in der Weihnachtszeit verreist oder längere Zeit abwesend ist, sollte seine Immobilie frühzeitig gegen Einbrüche absichern“, empfiehlt Christian Adamovic, Innungsmeister der Wiener Metalltechnik. Spezialisierte Sicherheitstechniker in Wien bieten maßgeschneiderte Lösungen für Türen, Fenster und Schwachstellen, insbesondere in den dunklen Wintermonaten. Adamovic warnt ausdrücklich davor, sich auf Eigenlösungen zu verlassen: DIY-Maßnahmen bieten keinen verlässlichen Schutz, nur professionelle Sicherheitstechnik ist wirksam.

Sekunden entscheiden: Warum ungeschützte Objekte besonders gefährdet sind

Einbrüche verlaufen meist schnell. „In wenigen Sekunden kann ein unzureichend gesichertes Fenster oder eine schlecht gesicherte Tür überwunden sein“, erklärt Adamovic. Standardzylinder lassen sich oft mit minimalem Aufwand öffnen, während zertifizierte Sicherheitstechnik den Widerstand deutlich erhöht. Ob ein Einbruch gelingt, entscheiden Sekunden, denn Täter suchen Objekte, bei denen sie rasch Erfolg haben.

Frühzeitig absichern: Professionelle Technik statt improvisierter Maßnahmen

Gerade während der Advent- und Ferienzeit wird das Risiko häufig unterschätzt. „Gelegenheit macht Diebe – und schlecht gesicherte Häuser sind Einladungen“, so Adamovic. Wiener Sicherheitstechniker und Fachfirmen bieten abgestimmte Gesamtlösungen für alle Einstiegspunkte. Geprüfte Sicherheitstechnik und fachgerechte Montage sind entscheidend, improvisierte Maßnahmen hingegen erhöhen das Risiko.

Mehr Zeit für mehr Sicherheit: Qualitätsschlösser nach Ö-Norm

Mechanische Sicherheitsschlösser nach Ö-Norm bieten nachweislich höheren Schutz. Sie widerstehen Aufbohren, Aufhebeln und Manipulationen deutlich länger. Hochwertige Schlösser und geprüfte Zylinder verlängern die Widerstandszeit oft um mehrere Minuten, erläutert Adamovic. Diese Zeit stellt für Täter ein erhebliches Risiko dar. Zusätzlich sollten Fenster, Rollläden und wenig beachtete Zugänge wie Dachluken gleichwertig abgesichert werden. Einbruchschutz ist nur dann wirksam, wenn alle Einstiegspunkte professionell geschützt sind.

Service für Abwesende: Sicherheits-Check vor den Feiertagen

Für Haushalte, die über die Feiertage verreisen, bieten Wiener Sicherheitstechniker einen speziellen Sicherheits-Check an. Dabei werden alle relevanten Zugänge überprüft und konkrete Maßnahmen empfohlen – von mechanischen Sicherungen bis hin zu Alarmanlagen. Sichtbar professionelle Absicherung wirkt abschreckend und macht Immobilien für viele Einbrecher uninteressant.

Vor Abzocke schützen: Seriöse Aufsperrdienste finden

Gerade rund um Weihnachten kommt es häufiger zu Aussperrsituationen. Gleichzeitig nehmen Fälle von Abzocke durch unseriöse Aufsperrdienste zu. Die Fachgruppe der Wiener Metalltechnik hat daher die Hotline 0 590 900-55 99 eingerichtet, um bei der Auswahl eines vertrauenswürdigen Dienstleisters zu unterstützen. Zusätzlich steht auf www.meinaufsperrdienst.at eine Liste geprüfter Aufsperrdienste zur Verfügung.

© Walter Skokanitsch Österreichs „Strongman“ Peter Reinthaler, einer der stärksten Männer des Landes, demonstriert beim Wiener Sicherheitstag eindrucksvoll, wie wichtig der richtige Schutz vor Einbrechern ist.



