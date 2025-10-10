Zum Inhalt springen
Dekorierter Tisch mit knusprig gebratener Weihnachtsgans und Beilagen
© karepa - adobe.stock.com

Gansl-Saison in Wien startet: 42 % halten sie für unverzichtbar

Beliebte Tradition: Mehr als 40 % essen mehrmals pro Herbst – heuer höhere Preise erwartet

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 10.10.2025

Herbstzeit ist Ganslzeit in Wien

Der Herbst bringt eine kulinarische Tradition zurück: das Martinigansl. Für viele Wienerinnen und Wiener gehört es fest zum Saisonstart dazu. Die Gastwirte sind optimistisch – die Reservierungen laufen bereits auf Hochtouren.

42 % können auf das Gansl nicht verzichten

Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie beliebt das Ganslessen ist:

  • 42 % der Gäste sagen, dass das Gansl für sie unverzichtbar ist.
  • 38 % aßen im Vorjahr einmal Martinigansl.
  • Über 40 % gönnten sich sogar mehrere.
  • Nur 20 % verzichteten auf die Spezialität.

Damit bleibt das Gansl eine der beliebtesten Herbsttraditionen in Wien.

Preise steigen – Genuss bleibt

Heuer müssen viele Betriebe ihre Preise anheben. Gründe sind höhere Kosten bei Pacht, Gehältern und Einkauf.

  • 2 bis 4 Euro mehr pro Portion bei rund der Hälfte der Lokale.
  • Nur 20 % versuchen, ohne Preissteigerungen auszukommen.
  • Der Gewinn pro Gans liegt oft nur bei rund 2 Euro.

Verdient wird vor allem mit Beilagen und Getränken. Für 85 % der Gaststätten ist die Ganslzeit daher von großer Bedeutung.

Gemeinsam genießen im Wirtshaus

Das Ganslessen ist mehr als ein Gericht – es ist ein soziales Erlebnis. 85 % der Gäste sehen es als Anlass, mit Familie und Freunden zusammenzukommen. „Im Wirtshaus schmeckt es besser, und man muss sich um nichts kümmern“, so der Appell der Wiener Gastronomen.

Thomas Peschta mit Gansl
© Florian Wieser "Wir sind zuversichtlich, dass die Gänsesaison auch heuer wieder ähnlich beliebt sein wird, wie in den vergangenen Jahren. Und dass die Wienerinnen und Wiener ihre Gans von ihrem Lieblingswirt zubereiten lassen, denn im Wirtshaus schmeckt es nochmals viel besser," so Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.

