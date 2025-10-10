Gansl-Saison in Wien startet: 42 % halten sie für unverzichtbar
Beliebte Tradition: Mehr als 40 % essen mehrmals pro Herbst – heuer höhere Preise erwartet
Lesedauer: 1 Minute
Herbstzeit ist Ganslzeit in Wien
Der Herbst bringt eine kulinarische Tradition zurück: das Martinigansl. Für viele Wienerinnen und Wiener gehört es fest zum Saisonstart dazu. Die Gastwirte sind optimistisch – die Reservierungen laufen bereits auf Hochtouren.
42 % können auf das Gansl nicht verzichten
Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie beliebt das Ganslessen ist:
- 42 % der Gäste sagen, dass das Gansl für sie unverzichtbar ist.
- 38 % aßen im Vorjahr einmal Martinigansl.
- Über 40 % gönnten sich sogar mehrere.
- Nur 20 % verzichteten auf die Spezialität.
Damit bleibt das Gansl eine der beliebtesten Herbsttraditionen in Wien.
Preise steigen – Genuss bleibt
Heuer müssen viele Betriebe ihre Preise anheben. Gründe sind höhere Kosten bei Pacht, Gehältern und Einkauf.
- 2 bis 4 Euro mehr pro Portion bei rund der Hälfte der Lokale.
- Nur 20 % versuchen, ohne Preissteigerungen auszukommen.
- Der Gewinn pro Gans liegt oft nur bei rund 2 Euro.
Verdient wird vor allem mit Beilagen und Getränken. Für 85 % der Gaststätten ist die Ganslzeit daher von großer Bedeutung.
Gemeinsam genießen im Wirtshaus
Das Ganslessen ist mehr als ein Gericht – es ist ein soziales Erlebnis. 85 % der Gäste sehen es als Anlass, mit Familie und Freunden zusammenzukommen. „Im Wirtshaus schmeckt es besser, und man muss sich um nichts kümmern“, so der Appell der Wiener Gastronomen.