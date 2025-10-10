Gansl-Saison in Wien startet: 42 % halten sie für unverzichtbar

Herbstzeit ist Ganslzeit in Wien

Der Herbst bringt eine kulinarische Tradition zurück: das Martinigansl. Für viele Wienerinnen und Wiener gehört es fest zum Saisonstart dazu. Die Gastwirte sind optimistisch – die Reservierungen laufen bereits auf Hochtouren.

42 % können auf das Gansl nicht verzichten

Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie beliebt das Ganslessen ist:

42 % der Gäste sagen, dass das Gansl für sie unverzichtbar ist.

38 % aßen im Vorjahr einmal Martinigansl.

Über 40 % gönnten sich sogar mehrere.

Nur 20 % verzichteten auf die Spezialität.

Damit bleibt das Gansl eine der beliebtesten Herbsttraditionen in Wien.

Preise steigen – Genuss bleibt

Heuer müssen viele Betriebe ihre Preise anheben. Gründe sind höhere Kosten bei Pacht, Gehältern und Einkauf.

2 bis 4 Euro mehr pro Portion bei rund der Hälfte der Lokale.

Nur 20 % versuchen, ohne Preissteigerungen auszukommen.

Der Gewinn pro Gans liegt oft nur bei rund 2 Euro.

Verdient wird vor allem mit Beilagen und Getränken. Für 85 % der Gaststätten ist die Ganslzeit daher von großer Bedeutung.

Gemeinsam genießen im Wirtshaus

Das Ganslessen ist mehr als ein Gericht – es ist ein soziales Erlebnis. 85 % der Gäste sehen es als Anlass, mit Familie und Freunden zusammenzukommen. „Im Wirtshaus schmeckt es besser, und man muss sich um nichts kümmern“, so der Appell der Wiener Gastronomen.