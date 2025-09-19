Gastherme warten: Wiener Installateure raten zum Winter-Check

Mit sinkenden Temperaturen beginnt die Heizsaison. Die Wiener Installateure raten daher, die Gastherme rechtzeitig warten zu lassen – am besten noch vor dem ersten Kälteeinbruch. „Unsere Empfehlung lautet: Warten Sie nicht, bis es draußen kalt ist. Wer schon jetzt seine Gastherme überprüfen lässt, kann beruhigt in den Winter starten“, betont Robert Breitschopf, Innungsmeister der Wiener Installateure.

1. Mehr Effizienz, weniger Kosten und mehr Umweltschutz

Eine regelmäßig gewartete Gastherme bringt klare Vorteile:

Weniger Verbrauch → geringerer Gasverbrauch

→ geringerer Gasverbrauch Kosten senken → niedrigere Energiekosten

→ niedrigere Energiekosten Umwelt schonen → weniger Emissionen

„Eine regelmäßige Gasthermenwartung spart Geld, schont die Umwelt und sichert eine zuverlässig funktionierende Heizung in der kalten Jahreszeit. Sie verlängert die Lebensdauer der Anlage und ist ein Beitrag zum Klimaschutz“, erklärt Breitschopf.

Nur ein befugter Installateur garantiert eine fachgerechte und sichere Wartung

2. Sicherheit geht vor – Risiken vermeiden

Neben der Effizienz ist die Betriebssicherheit entscheidend. Defekte Gasthermen können unbemerkt zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftungen führen.

Eine fachgerechte Überprüfung durch einen Installateur-Fachbetrieb schützt die Bewohner: „Die jährliche Wartung ist eine Frage der Sicherheit. Defekte Gasgeräte können lebensgefährlich werden – dieses Risiko lässt sich mit einem einfachen Wartungstermin ausschließen“, so Breitschopf.

3. Auf Qualität setzen: Nur Fachbetriebe beauftragen

Die Wiener Installateure warnen vor Billigstangeboten im Internet. Wichtig ist:

Auf aufrechte Gewerbeberechtigung achten

achten Seriöse Fachbetriebe über den Installateur-Finder (www.installateurfinder.at) finden

(www.installateurfinder.at) finden Unternehmen zusätzlich im Internet recherchieren



Hinweis Über die Wiener Installateure

Die Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker vertritt rund 1.500 Unternehmen in Wien. Sie setzt sich für bessere Rahmenbedingungen, Beratung und aktuelle Informationen ein. Fachbetriebe sind im Firmen A-Z der WKO

Mehr Infos zu den Wiener Installateure Die Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker vertritt rund. Sie setzt sich für bessere Rahmenbedingungen, Beratung und aktuelle Informationen ein. Fachbetriebe sind im