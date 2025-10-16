Gedruckt in Wien: Wie 145 Wiener Druckereien die Zukunft neu formen

Gedruckt in Wien – Zukunft sichtbar gemacht

Druck begegnet uns überall – vom Coffee-to-go-Becher über das Kundenmagazin bis zum T-Shirt mit Firmenlogo. In Wien sorgen 145 Druckereien mit rund 1.100 Beschäftigten dafür, dass kreative Ideen sichtbar, greifbar und langlebig werden.

Sie arbeiten mit modernsten Verfahren – vom klassischen Offset- bis zum hochpräzisen Digitaldruck – und machen Marken, Botschaften und Erinnerungen täglich erlebbar.

„Druckereien sind kreative Werkstätten und unverzichtbare Partner für Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Gerade in einer digitalen Welt gewinnt das haptische Produkt wieder an Bedeutung“, erklärt Wolfgang Primisser, Obmann der Fachgruppe Druck Wien.

Print fair: Bühne für Innovation und Ausbildung

Am 22. und 23. Oktober präsentiert sich die Fachgruppe Druck Wien auf der print fair in der Graphischen HTL Wien.

Schüler:innen erhalten dort direkte Einblicke in die Berufsbilder der Branche – mit besonderem Fokus auf Selbstständigkeit und unternehmerische Chancen.

„Die Druckbranche verbindet Innovation mit Tradition. Wir möchten zeigen, wie vielfältig und zukunftsorientiert sie ist“, so Primisser.

Gleichzeitig stellt die Fachgruppe ihre neue Kampagne „Gedruckt in Wien“ vor – ein starkes Zeichen für Regionalität, Qualität und nachhaltige Wertschöpfung.

Digitalisierung verändert Berufsbilder

Automatisierung und neue Technologien haben die Branche grundlegend gewandelt.

Der Lehrberuf Drucktechnik bietet heute Spezialisierungen in Digitaldruck, Bogenflachdruck, Rollenrotationsdruck und Siebdruck.

Besonders gefragt sind Drucktechniker:innen mit Schwerpunkt Digitaldruck, da dieser Bereich rasant wächst.

„Die Druckbranche ist lebendig und kreativ. Sie bietet jungen Menschen viele Chancen. Wir möchten gezielt Nachwuchskräfte ansprechen und ihnen zeigen, welche Wege ihnen offenstehen“, betont Primisser.

Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie

Die Künstliche Intelligenz (KI) verändert den Drucksektor tiefgreifend:

Sie optimiert Produktionsabläufe, automatisiert Designprozesse, ermöglicht vorausschauende Wartung und schafft personalisierte Kundenerlebnisse.