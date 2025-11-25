Höchste Auszeichnung des Wiener Handels an herausragende Unternehmer verliehen

Handelshermes 2025 in 5 Kategorien vergeben: Innovation, Sortiment, Tradition, Lebenswerk, Institution - Gewinner zeigen die breite Vielfalt der heimischen Handelslandschaft

Jeden Tag sorgen rund 37.000 Wiener Händler mit großem Einsatz dafür, dass Wien bestens und vielfältig versorgt ist – mit Lebensmitteln, Mode, Spielwaren, Elektrogeräten, Möbeln und vielem mehr. Mit Engagement, Innovationsgeist und Kundennähe tragen diese Unternehmer mit ihrer Geschäftstätigkeit wesentlich zur hohen Lebensqualität der Stadt bei.

Mit dem Handelshermes würdigen wir persönliche und unternehmerische Erfolgsgeschichten, die zeigen, wie vielfältig, engagiert und zukunftsorientiert der Wiener Handel ist – ob groß oder klein, stationär oder digital, traditionsreiches Familienunternehmen oder internationale Unternehmensgruppe

Am Montagabend wurde ein Teil von ihnen für diese Leistungen vor den Vorhang geholt – bei der Verleihung des Handelshermes, der höchsten Auszeichnung des Wiener Handels. Seit 1988 wird dieser Preis an herausragende Persönlichkeiten und Unternehmen vergeben, die mit Mut, Kreativität und Herz den heimischen Handel prägen. Die anwesenden Gäste konnten vor Ort live die Sieger in den drei Kategorien „Innovation“, „Tradition“ und „Sortiment“ per Voting mitbestimmen. Mit den Sonderpreisen „Lebenswerk“ und „Institution“ wurden Unternehmer geehrt, deren Wirken im und für den Wiener Handel besonders hervorzuheben ist.

Die Gewinner des Handelshermes 2025

Innovation: Reformhaus Staudigl , 1010 Wien - Parfümerie- und Drogeriewarenhandel

, 1010 Wien - Parfümerie- und Drogeriewarenhandel Sortiment: Staud’s GmbH , 1160 Wien - Produktion und Handel von Delikatessen

, 1160 Wien - Produktion und Handel von Delikatessen Tradition: Krejcik GmbH , 1080 Wien - Elektrofachhandel

, 1080 Wien Elektrofachhandel Institution: Hildegard ANZINGER , Bonbons Anzinger, 1010 Wien – Süßwarenhandel

, Bonbons Anzinger, 1010 Wien – Süßwarenhandel Lebenswerk: Burkhard L. ERNST, Rainer Gruppe, 1040 Wien - Mobilität, Immobilien, Hotellerie

Handelsobfrau Gumprecht: „Wiener Handel als Rückgrat der Stadt“

Der Abend des Wiener Handels machte einmal mehr deutlich: Der Wiener Handel ist nicht nur ein zentraler Motor der Wirtschaft, sondern auch ein wesentlicher Teil der DNA Wiens. Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, betonte in den Eröffnungsworten die enorme Bedeutung und Vielfalt des Wiener Handels: „Rund 37.000 Betriebe erwirtschaften jährlich über 105 Milliarden Euro Umsatz und sichern mehr als 113.000 Arbeitsplätze in Wien. Damit steht der Handel für ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung der marktbasierten Wirtschaft Wiens – und bleibt einer der wichtigsten Antreiber für Wachstum, Beschäftigung und Lebensqualität.“ Gumprecht verwies zugleich auf die Herausforderungen, vor denen viele Handelsunternehmen derzeit stehen: „Die Zeiten sind geprägt von spürbarer Konsumzurückhaltung, hohen Fixkosten und der Konkurrenz durch internationale Online-Plattformen. Das zwingt den Handel dazu, innovative Wege zu finden, um trotz veränderter Kaufgewohnheiten zu bestehen.“ Gerade in diesem Umfeld ist es wichtig, jene vor den Vorhang zu holen, die mit Ideenreichtum, Servicequalität und Leidenschaft neue Maßstäbe setzen. „Mit dem Handelshermes würdigen wir persönliche und unternehmerische Erfolgsgeschichten, die zeigen, wie vielfältig, engagiert und zukunftsorientiert der Wiener Handel ist – ob groß oder klein, stationär oder digital, traditionsreiches Familienunternehmen oder internationale Unternehmensgruppe“, so Gumprecht. Auch der Impuls-Vortrag von Matthias Strolz, Autor, Coach und Unternehmer, zum Thema „Wir sind Pilot:innen des Lebens“, verdeutlichte, dass auch Händler aktiv das Steuer in der Hand halten – dass Erfolg vor allem von der eigenen Haltung, Entscheidungsfreude und der Bereitschaft abhängt, Veränderungen mutig zu gestalten.

Gewinner in der Kategorie „INNOVATION“

REFORMHAUS STAUDIGL, 1010 Wien - Parfümerie- und Drogeriewarenhandel

© Dragan Dok Der Handel braucht Unternehmen mit innovativen, visionären, kreativen und zukunftsgewandten Geschäftsideen oder Projekten. In der Kategorie „Innovation“ werden Unternehmen ausgezeichnet, die mit genau solchen Ideen oder Projekten die Branche weiterentwickeln.

Seit der Gründung durch Christa und Heinz Staudigl im Jahr 1979 steht das Unternehmen für naturverbundene Pionierarbeit – lange bevor „Bio“ und Naturkosmetik im Trend lagen. Aufgewachsen mit umfassendem Wissen über Naturheilkunde und getragen von einem starken familiären Zusammenhalt führt Christina Wolff-Staudigl das Familienerbe seit 2013 mit Innovationskraft und Weitblick weiter. Mit ihrem engagierten Team hält sie das Sortiment konsequent am Puls der Zeit und setzt dabei auf hochwertige, natürliche Produkte – zum Wohl ihrer Kundinnen und Kunden. Diese Verbindung aus Tradition, visionärem Unternehmertum und gelebtem Wertebewusstsein macht Staudigl zu einem führenden Fachgeschäft in Wien – und Christina Wolff-Staudigl zur verdienten Gewinnerin des Handelshermes in der Kategorie „Innovation“.

Gewinner in der Kategorie „SORTIMENT“

STAUD’S GmbH, 1160 Wien - Produktion und Handel von Delikatessen

© Dragan Dok Innovative Produkte beleben den Handel und verändern die Nachfrage, ebenso wie Klassiker, die fest im Sortiment vieler Händler verankert sind. In der Kategorie „Sortiment“ werden Unternehmen für Produkte geehrt, die als Wiener Klassiker oder Impulsgeber einen wichtigen Stellenwert erreicht haben.

Die Erfolgsgeschichte von Staud’s begann mit Gründer Hans Staud, der aus ersten Marillenkompotten und Gurkenvariationen ein Wiener Delikatessenhaus mit unverwechselbarem Qualitätsanspruch formte. Unter der heutigen Führung von Stefan Schauer und Jürgen Hannes Hagenauer wuchs das Sortiment auf über 230 süße und feinsaure Spezialitäten – von klassischen Fruchtaufstrichen und Powidl bis hin zu innovativen Schoko-Frucht-Kreationen. Staud’s steht für kompromisslose Qualität, natürliche Zutaten und authentischen Genuss. Viele Produkte haben sich längst als Wiener Klassiker etabliert und sind aus den Regalen zahlreicher Händler nicht mehr wegzudenken. Mit stetiger Weiterentwicklung, handwerklicher Perfektion und einer klaren Sortimentsvision prägt Staud’s bis heute den Anspruch an hochwertige Lebensmittel – und ist damit ein würdiger Gewinner in der Kategorie „Sortiment“.

Gewinner in der Kategorie „TRADITION“

KREJCIK GmbH, 1080 Wien - Elektrofachhandel

© Dragan Dok In der Kategorie „Tradition“ werden Unternehmen ausgezeichnet, die seit vielen Jahren einen festen Bestandteil der Wiener Handelslandschaft bilden und sich dabei einen besonders positiven, bedeutenden Stellenwert und Namen erarbeitet haben.

Seit 125 Jahren und bereits in vierter Generation ist die Krejcik GmbH ein unverzichtbarer Bestandteil der Wiener Handelslandschaft. Das Elektrofachgeschäft in der Josefstadt steht für herausragende Beratungsqualität, persönliche Betreuung und eigene Lieferung durch geschultes Fachpersonal. Gleichzeitig beweist das Unternehmen seit Jahrzehnten bemerkenswerte Zukunftsorientierung: Die frühe Präsenz auf geizhals.at machte Krejcik zu einem digitalen Vorreiter im stationären Handel und brachte neue Kundengruppen ins Geschäft – wo sie von fundierter Beratung und jahrzehntelangem Know-how profitieren. Diese Verbindung aus gelebter Tradition, persönlichem Service und moderner Offenheit macht die Krejcik GmbH zum verdienten Preisträger der Kategorie „Tradition“.

Gewinnerin des Sonderpreises „INSTITUTION“

Hildegard ANZINGER, Bonbons Anzinger, 1010 Wien – Süßwarenhandel

© Dragan Dok Nicht nur große Betriebe mit überregionaler Bekanntheit, sondern gerade kleinere Originale mit Herz und Charakter machen die Wiener Vielfalt und Regionalität aus und bilden das Rückgrat der Wiener Handelslandschaft.

Seit über fünf Jahrzehnten prägt Hildegard Anzinger die Wiener Süßwarenbranche. Die heute 79-Jährige steht noch immer täglich persönlich im kleinen, traditionsreichen Spezialgeschäft in der Innenstadt. Sie verbindet klassisches Handwerk mit Offenheit für Neues – zuletzt mit dem Aufbau eines eigenen Onlineshops. Als Doyenne der Branche verfügt sie über außergewöhnliches Produktwissen und unterstützt seit vielen Jahren junge Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Erfahrung. Ihr Sortiment reicht von traditionellen Wiener Spezialitäten bis zu veganen, glutenfreien und Fair-Trade-Produkten, die sie individuell für Kundinnen und Kunden aus aller Welt zusammenstellt und versendet. Mit persönlichem Einsatz, menschlicher Nähe und unverwechselbarem Stil ist Hildegard Anzinger zu einer echten Wiener Institution geworden – und damit die ideale Trägerin des Sonderpreises „Institution“.

Gewinner des Sonderpreises „LEBENSWERK“

Burkhard L. ERNST, Rainer Gruppe, 1040 Wien - Mobilität, Immobilien, Hotellerie

© Dragan Dok Menschen, die dem Wiener Handel nachhaltig ihren eigenen Stempel aufgedrückt, dabei fair, sozial und stets über die eigenen wirtschaftlichen Interessen hinaus gehandelt haben, soll mit diesem Preis eine Danksagung des gesamten Wiener Handels ausgesprochen werden.

Mit dem Sonderpreis „Lebenswerk“ wird Burkhard L. Ernst für eine unternehmerische Leistung geehrt, die in Beständigkeit, Umfang und nachhaltigem Einfluss weit über das Übliche hinausgeht. Über Jahrzehnte hinweg hat er die Rainer Gruppe aufgebaut, das Autohaus Mazda Rainer zu einer etablierten Marke im Wiener Handel entwickelt und das Unternehmen mit großem Weitblick in die Bereiche Immobilien und Hotellerie erweitert. Sein Wirken steht für verantwortungsbewusste Investitionen, nachhaltiges Wirtschaften und ein menschlich geprägtes Miteinander. Damit hat er nicht nur ein erfolgreiches Familienunternehmen geschaffen, sondern den Wiener Handel über Jahrzehnte entscheidend mitgestaltet.



