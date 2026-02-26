Hoher Goldpreis, Wiener Juwelenhandel warnt vor unseriösen Ankaufaktionen

Der historisch hohe Goldpreis führt in Wien zu einer Zunahme fragwürdiger Ankaufaktionen für Gold, Schmuck und Uhren. Der Wiener Juwelen- und Uhrenhandel warnt vor aggressiven Methoden unseriöser Anbieter und rät, Wertgegenstände nur bei etablierten und regionalen Fachbetrieben bewerten zu lassen.

Prüfen Sie vor einem Verkauf den aktuellen Goldpreis, lassen Sie sich die Bewertung genau erklären und bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation, Transparenz ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal seriöser Anbieter.

„Der Goldpreis befindet sich auf einem historisch hohen Niveau. Viele Menschen verkaufen Altgold oder geerbte Schmuckstücke. Leider wird das gezielt ausgenutzt“, sagt Hagop Asvazadurian, Obmann des Wiener Juwelen- und Uhrenhandels in der Wirtschaftskammer Wien. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und holen Sie mehrere Angebote ein.“

Auffällig sind Lockangebote mit hohen Preisversprechen, Zeitdruck, kurzfristige Termine sowie mobile Ankäufer ohne festen Geschäftssitz oder Hotelankäufe. Oft liegt der tatsächlich ausbezahlte Preis deutlich unter den angekündigten Summen.

Seriöse Fachbetriebe setzen auf transparente Bewertung auf Basis des aktuellen Edelmetallkurses, prüfen Gewicht und Feingehalt mit geeichten Waagen und stellen ein schriftliches Angebot aus. Die Bewertung erfolgt unverbindlich und ohne Zeitdruck.

In Wien stehen rund 550 Fachbetriebe, darunter 421 Edelmetall- und Schmuckhändler sowie 127 Uhrenhändler, für fachgerechte Bewertung und faire Preisgestaltung. Transparenz, Vertrauen und Kompetenz gelten als zentrale Qualitätsmerkmale der Branche.