Illegale Tierbetreuung gefährdet Tierwohl und faire Preise

Boom der Online-Tierbetreuung: Viele Angebote im Graubereich

Immer mehr Plattformen bieten Tierbetreuung an – oft von Privatpersonen ohne Ausbildung, Erfahrung oder rechtliche Grundlage.

Was harmlos klingt, hat ernste Folgen: „Diese Angebote fördern Schwarzarbeit, da viele dieser sogenannten Sitter oder Tierpensionen keine Gewerbeberechtigung besitzen“, warnt Elisabeth Mannsberger, Berufsgruppensprecherin der Wiener Tierbetreuer in der Wirtschaftskammer Wien.

Das führe zu Preisdumping, gefährde faire Arbeitsbedingungen und bedrohe die Existenz jener Betriebe, die unter klaren gesetzlichen und tierschutzrechtlichen Vorgaben arbeiten.

Gefahr für Tierhalter und Tiere

Viele Plattformen sitzen im Ausland und entziehen sich damit österreichischen Kontrollen. Im Schadensfall – etwa bei einem Unfall oder hohen Tierarztkosten – bleiben Halter oft auf den Kosten sitzen.

„Die vermeintlich geprüfte Betreuung oder der angebliche Versicherungsschutz sind oft nur leere Versprechen – meist gut versteckt in fremdsprachigen AGBs“, so Mannsberger.

Professionelle Tierbetreuung bedeutet mehr als Tierliebe: Sie verlangt Fachwissen, Verantwortung und rechtliche Absicherung – im Interesse des Tieres und des Halters.

Seriöse Betriebe bieten Sicherheit

Neben der Betreuung übernehmen professionelle Tiersitter häufig auch Aufgaben im Wohnumfeld – sie sind verlässlich, tierschutzkonform und rechtlich korrekt.

„Unsere Betriebe leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und zum Wohlbefinden von Tier und Mensch“, betont Mannsberger.

Ihr Appell: „Achten Sie bei der Auswahl auf Seriosität, Gewerbeberechtigung und rechtliche Absicherung.“

Tipp für Tierhalter

Wer auf Nummer sicher gehen will, findet geprüfte Tiertrainer:innen, Tiermasseur:innen / Tierbewegungstrainer:innen, Tierschönheitspfleger:innen, Tierernährungsberater:innen sowie Tiersitter und Tierpensionen im Firmen A–Z der Wirtschaftskammer Wien

Über Wiens Tierbetreuer

Wiens Tierbetreuer sind Teil der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister.

Ihr Aufgabenbereich:

Ausbildung & Weiterbildung durch Veranstaltungen und Netzwerktreffen

Betreuung und Pflege von Tieren

Beratung zu artgerechter Haltung und Ernährung (ausgenommen tierärztliche Tätigkeiten)

Derzeit sind rund 560 Wiener Tierbetreuer aktiv.

Berufsgruppensprecherin: Elisabeth Mannsberger

