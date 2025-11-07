In der Kolonne in den Fasching hineintanzen

Pünktlich um 11:11 Uhr eröffnen am Dienstag, den 11.11. die Wiener Tanzmeister und Tanzlehrer am Stephanslatz die Ballsaison 2025/26. Unter fachkundiger Anleitung werden hunderte Tanzbegeisterte aus ganz Wien den Fasching und damit die Ballsaison mit einem der beliebtesten Publikumstänze begrüßen.

„Gerade im heurigen Strauß-Jahr, seine Geburt hat sich vor wenigen Tagen zum 200. Mal gejährt, ist das schon ein erster Höhepunkt der Saison, die sich dieses Mal besonders um den Wiener Walzerkönig drehen wird“, erklärt Organisatorin Karin Lemberger, Präsidentin des Verbands der Wiener Tanzschulen, die davon ausgeht, dass die Quadrille heuer ein besonderes Spektakel wird.

Von Jahr zu Jahr kommen mehr Tanzpaare gezielt zur Quadrille auf den Graben, dazu schließen sich dann immer noch spontan hunderte Passanten und Touristen an. Und wenn die alle dann gemeinsam tanzen, ist die Stimmung unbeschreiblich.

Die Wiener Tanzschulen



Die 25 Wiener Tanzschulen bieten mit ihren Tanzlehrern und Tanzmeistern rund um´s Jahr ein breites Angebot von Tanzkursen in den verschiedensten Tanzstilen und Stufen – Vom Anfänger bis zum Profi. In der Ballsaison bieten die Tanzschulen auch Intensiv-Kurse in den klassischen Tänzen an, um bereits Erlerntes aufzufrischen und neue Tänze zu erlernen.



