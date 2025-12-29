Jahreswechsel bringt starke Umsätze im Handel

Zwischen den Feiertagen und Silvester herrscht in Wien Hochbetrieb. Die gute Shoppinglaune im Handel hält an, während Hotels und Gastronomiebetriebe eine sehr gute Auslastung melden. Viele Wienerinnen und Wiener nutzen die freie Zeit, um Gutscheine und Geldgeschenke einzulösen, Einkäufe zu erledigen oder Geschenke umzutauschen.

„Die Menschen haben Zeit und die gute Shoppinglaune hält auch nach den Feiertagen an. Zwischen zehn und 15 Prozent des gesamten Weihnachtsumsatzes im Wiener Handel werden zwischen Stefanitag und Silvester erzielt

Die Tage zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel bringen der Wiener Wirtschaft kräftige Impulse. Im Handel laufen die Geschäfte weiter auf Hochtouren, gleichzeitig profitieren Hotellerie und Gastronomie von einer starken Nachfrage.

Handel profitiert von Gutscheinen, Umtausch und Silvester-Einkäufen

„Auch nach Weihnachten ist im Handel viel los, sowohl was die Kundenfrequenz als auch die Umsätze angeht“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. Zwischen zehn und 15 Prozent des gesamten Weihnachtsumsatzes im Wiener Handel werden zwischen Stefanitag und Silvester erzielt.

Eine aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien zeigt: 42 Prozent der Wienerinnen und Wiener nutzen diese Tage für persönliche Besorgungen, 15 Prozent lösen Weihnachtsgutscheine ein, 11 Prozent geben geschenktes Geld aus, 6 Prozent tauschen Geschenke um. Rund eine halbe Million Gutscheine mit einem durchschnittlichen Wert von 150 Euro wurden zu Weihnachten verschenkt. Das entspricht einem Gesamtvolumen von rund 74 Millionen Euro, das nun schrittweise eingelöst wird und für viele Betriebe einen entscheidenden Umsatzfaktor zum Jahresabschluss darstellt.

Silvesterfeiern stärken Nachfrage in Handel, Hotellerie und Gastronomie

Auch für die Wiener Tourismuswirtschaft ist die Zeit rund um den Jahreswechsel von zentraler Bedeutung. Nahezu alle 42.000 Gästezimmer der Stadt sind zum Jahreswechsel vergeben, auch die Tische in der Gastronomie sind sehr gut gebucht. Wien gilt zu Weihnachten und um Silvester als besonders attraktives Reiseziel. Gleichzeitig nutzen Wienerinnen, Wiener sowie Gäste aus dem In- und Ausland die freie Zeit für Restaurant- und Lokalbesuche. Der Jahresausklang ist für viele Betriebe ein wirtschaftlicher Höhepunkt, bevor es im Jänner traditionell ruhiger wird.

Zusätzliche Impulse bringen die bevorstehenden Silvesterfeierlichkeiten. 66 Prozent der Wienerinnen und Wiener feiern den Jahreswechsel und geben im Schnitt 80 Euro pro Person aus. Im Handel werden vor allem Lebensmittel und Getränke, Glücksbringer, Feuerwerksartikel sowie neue Outfits gekauft. 51 Prozent feiern zu Hause, 25 Prozent bei Freunden oder Familie, 12 Prozent entscheiden sich für ein Lokal oder eine Bar. Rund zehn Prozent besuchen den Wiener Silvesterpfad, sieben Prozent planen einen Ball, ein Konzert oder einen Theater- bzw. Opernbesuch. Auch viele Touristinnen und Touristen nutzen das vielfältige Angebot, was zusätzliche Wertschöpfung im Handel, in der Hotellerie und in der Gastronomie schafft.