KI und Lieferketten als Einfallstor für Cyberangriffe
KPMG-Studie Wien: 22 % der Datendiebstähle bei Dienstleistern – 73 % sehen KI als Risiko für Cybersicherheit
Aktualisiert am 24.09.2025
Die Studie im Überblick
Unsere Wirtschaft wird immer stärker vernetzt. Jedes Unternehmen arbeitet mit Kunden und Lieferanten – national oder international. Genau diese Lieferketten werden zunehmend zur Zielscheibe von Cyberangriffen.
- 22 % der Unternehmen, die von Datendiebstahl betroffen waren, meldeten, dass die Informationen nicht direkt bei ihnen, sondern bei Dienstleistern entwendet wurden.
- Die Studie „Cybersecurity in Österreich“ wird heuer zum zehnten Mal von KPMG gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) erstellt, mit Fokus auf Wien.
Schwachstellen in der Kette
- 61 % der Unternehmen haben Bedenken, dass Angriffe gegen Lieferanten oder Dienstleister direkte Auswirkungen auf sie selbst haben könnten.
- Angreifer nutzen häufig kompromittierte E-Mail-Accounts von Mitarbeitern, lesen unbemerkt mit, manipulieren Dokumente und schleusen Schadsoftware ein.
- Bei Zahlungsprozessen werden Kontodaten verändert, sodass Geld auf fremde Konten umgeleitet wird.
- Regulatorik wie NIS2 und DORA soll alle Glieder der Lieferkette stärken.
Risiken und Chancen der KI
- 39 % der Wiener Unternehmen sehen in KI Chancen zur Verbesserung der Cybersicherheit.
- Gleichzeitig glauben 73 %, dass Angreifer KI für Cyberattacken nutzen werden.
- Derzeit wird KI vor allem für Deep Fake-Videos oder einzelne Angriffselemente eingesetzt.
- Ein „voll orchestrierter Cyberangriff mittels KI“ wird laut KPMG-Experten immer wahrscheinlicher.
Herkunft der Cyberattacken
- Ein Drittel der Attacken stammt aus Europa.
- Angriffe aus Asien stiegen stark: von 6 % im Vorjahr auf 26 % heuer.
- Ziel ist zunehmend der Diebstahl von geistigem Eigentum.
Europäische Perspektive
- 57 % der Befragten würden Security-Lösungen von österreichischen Unternehmen bevorzugen.
Service der WK Wien
- Seit 2017 bietet die WK Wien eine Cybersecurity-Hotline: 0800 888 133 (24/7).
- Nach kostenloser Erstauskunft wird bei Bedarf der Kontakt zu spezialisierten IT-Dienstleistern vermittelt.
- Weitere Infos: www.cybersecurity-versicherung.at | www.it-safe.at