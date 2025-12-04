Kreatives Weihnachten: Einzigartige Geschenke aus dem Wiener Kunsthandwerk

In Wien zeigt das Kunsthandwerk heuer besonders deutlich, wie viel Kreativität, Innovationskraft und handwerkliches Können in den Werkstätten steckt. Handgefertigte Unikate, besondere Geschenkideen und Workshops liegen zu Weihnachten voll im Trend.

Workshops als besondere Geschenkidee – Kreativität unter dem Christbaum

Viele Betriebe der Plattform Wiener Kunsthandwerk bieten Workshops an, die als Geschenkgutschein ideal geeignet sind. Sie machen handwerkliche Kreativität zum Erlebnis.

Im Atelier von Katharina Strasky entstehen in Intensiv- und Wochenendkursen selbstgenähte Dessous und Bademode wie Spitzen-Bralettes, Badeanzüge oder maßgeschneiderte Bügel-BHs. Beate & Celina von Harten laden mit Web- und Färbekursen ein, traditionelle Techniken und moderne textile Gestaltung kennenzulernen.

Bei AB-Handgemacht entstehen dekorative Objekte aus Treibholz, Meerglas, Ton und weiteren Naturmaterialien – jedes Stück ein persönliches Unikat. Xocolat vermittelt in Schokoladenkursen und Degustationen die Grundlagen der Kuvertüre, Herstellung von feinem Konfekt, veganen Kreationen und kreativen Dekorationstechniken – ein Genuss für alle Sinne.

Wer traditionelle Handwerkskunst sucht, kann in der Sesselflechterei Gerhard Stöglehner das Wiener Geflecht, Waben- und Achteckgeflechte erlernen und Stühle originalgetreu erneuern – eine seltene, faszinierende Erfahrung. Die Workshops stehen für Qualität, authentisches Handwerk und besondere Erlebnisse.

Wiener Kunsthandwerkskalender auf ORF 2

Bis 24. Dezember öffnet täglich ein Türchen des Wiener Kunsthandwerks-Adventkalenders direkt nach „Wien heute“ um ca. 19:20 Uhr auf ORF 2. Die Initiative der Plattform Wiener Kunsthandwerk und ORF Wien porträtiert Betriebe, zeigt handwerkliche Leidenschaft und meisterhaftes Können und macht die Vielfalt und Innovationskraft sichtbar. „Jedes Portrait gibt Einblicke in das handwerkliche Können und die Leidenschaft hinter den Produkten“, betont Maria Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk.

Wiener Kunsthandwerk: Tradition und Innovation in einer Plattform

Die Plattform Wiener Kunsthandwerk (www.kunsthandwerk.wien ) vereint über 200 Wiener Betriebe aus 19 kunsthandwerklichen Branchen. Ihre Produkte stehen für höchste Präzision, Liebe zum Detail und einen klaren Gegenpol zum Massenmarkt. Gemeinsame Merkmale sind handwerkliches Geschick, ästhetisches Feingefühl und eine starke handwerkliche Tradition, die Wien prägt.