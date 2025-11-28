Kunsthandwerks-Adventkalender auf ORF 2

Ab 1. Dezember ist es wieder soweit und der ORF Wien Stadtkalender Kunsthandwerk startet mit 23 Kunsthandwerks-Portraits seine Adventtour durch die Wiener Kunsthandwerksszene.

In der vermeintlich stillsten Zeit im Jahr sind die Mitglieder der Wiener Plattform Kunsthandwerk besonders eifrig im Einsatz: Im Dezember wird täglich auf ORF 2 - nach der Sendung „Wien heute” um ca. 19:20 Uhr – ein Wiener Kunsthandwerksbetrieb vorgestellt.

In dieser vorweihnachtlichen Kooperation, die auf Initiative der Plattform Wiener Kunsthandwerk gemeinsam mit dem ORF Wien umgesetzt wird, präsentieren 23 Wiener Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre handwerklichen Fähigkeiten und ihr kreatives Können. Von der Seifenmacherin über den Sesselflechter bis hin zum Bürstenmacher…

Mit einem Firmenportrait dabei sind: