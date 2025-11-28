Kunsthandwerks-Adventkalender auf ORF 2
Ab 1. Dezember 2025 mit 23 Kunsthandwerks-Portraits durch die Wiener Kunsthandwerksszene.
Lesedauer: 1 Minute
Ab 1. Dezember ist es wieder soweit und der ORF Wien Stadtkalender Kunsthandwerk startet mit 23 Kunsthandwerks-Portraits seine Adventtour durch die Wiener Kunsthandwerksszene.
In der vermeintlich stillsten Zeit im Jahr sind die Mitglieder der Wiener Plattform Kunsthandwerk besonders eifrig im Einsatz: Im Dezember wird täglich auf ORF 2 - nach der Sendung „Wien heute” um ca. 19:20 Uhr – ein Wiener Kunsthandwerksbetrieb vorgestellt.
In dieser vorweihnachtlichen Kooperation, die auf Initiative der Plattform Wiener Kunsthandwerk gemeinsam mit dem ORF Wien umgesetzt wird, präsentieren 23 Wiener Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre handwerklichen Fähigkeiten und ihr kreatives Können. Von der Seifenmacherin über den Sesselflechter bis hin zum Bürstenmacher…
Mit einem Firmenportrait dabei sind:
- stadtrand.wien Gerald Strehlow
- Original Wiener Schneekugeln
- Damenschneidermeisterin Katharina Strasky
- Uhrmacher Gerhard Waschier
- ELFENGOLD e.U. Naturseifenmanufaktur
- Malermeister Preys Alexander
- km/a Mode
- Xocolat Manufaktur
- GSG Goldschmiede Guggenberger
- Maßschuhmacher Dunzinger
- Blütenschmuck Elesi e.U.
- Bau- u. Kunstglaserei Denk
- AB-Handgemacht
- Kellerwerk OG
- Yogesh Parfums
- Wollfee Ursula Iwancsich
- Arte Aurelia Vergoldungen
- Die LieblingsNäherei Tatjana Gall
- Wiener Silbermanufaktur
- Botanicolor Bouquet Art Studio
- MADA Gitarrenbau - Wehsely-Swiczinsky Adam
- Bürsten und Pinselerzeugung - Mag. Gerhard Duchac
- Sesselflechterei Stöglehner