Mitfahrbörse Inzersdorf: WK Wien startet Pilotprojekt für Fahrgemeinschaften

Sechs Unternehmen, eine App und ein gemeinsames Ziel: Mit dem Projekt „FahrMit Inzersdorf“ startet die Wirtschaftskammer Wien die erste überbetriebliche Mitfahrbörse. Mitarbeiter können sich ab sofort per App zusammenschließen, um Verkehr, Kosten und CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Nachhaltigkeit für Betriebe und Mitarbeiter

„Unsere Betriebe werden nicht nur in der Produktion und der Logistik nachhaltiger“, sagt Stefan Ehrlich-Adám, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Wien. „Sie suchen auch nach innovativen Lösungen für ihre Mitarbeiter – über Unternehmensgrenzen hinaus.“

Diese sechs Unternehmen machen mit

Blaguss Reisen

Post

Prangl

Tele Haase Steuergeräte

Wiener Lokalbahnen

Wojnar’s Delikatessenerzeugung

Alle setzen auf die App FluidLife des Wiener Entwicklers Fluidtime Data Services. Mitarbeiter können damit als Fahrer oder Mitfahrer Fahrgemeinschaften für den Arbeitsweg bilden.

Vorteile auf einen Blick

Punkte sammeln & Belohnungen gewinnen

CO₂-Einsparungen direkt in der App sichtbar

flexiblere Fahrten durch überbetriebliche Kooperation

Kostenersparnis bei Treibstoff und Parkplätzen

kostenlose Nutzung für Mitarbeiter

„Die öffentliche Anbindung im Betriebsgebiet Inzersdorf ist leider nicht optimal“, erklärt Ehrlich-Adám. „Mit Fahrgemeinschaften können wir Mitarbeiter und Unternehmen besser unterstützen.“

Überbetriebliche Kooperation mit Mehrwert

„Gerade in der Mobilität zeigt sich, wie wertvoll Kooperationen sind“, sagt Michael Kieslinger, Geschäftsführer von Fluidtime. „Sie verbessern die Erreichbarkeit von Standorten und schaffen Vorteile für kleine wie große Betriebe.“

Teilnahme am Pilotprojekt

Die FluidLife-App ist kostenlos im Play Store und App Store verfügbar.

Unternehmen, die teilnehmen möchten, können sich unter bmm@wkw.at anmelden.

Link

FluidLife-App im Play Store

FluidLife-App im App Store

