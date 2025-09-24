Mitfahrbörse Inzersdorf: WK Wien startet Pilotprojekt für Fahrgemeinschaften
Lesedauer: 1 Minute
Sechs Unternehmen, eine App und ein gemeinsames Ziel: Mit dem Projekt „FahrMit Inzersdorf“ startet die Wirtschaftskammer Wien die erste überbetriebliche Mitfahrbörse. Mitarbeiter können sich ab sofort per App zusammenschließen, um Verkehr, Kosten und CO₂-Emissionen zu reduzieren.
Nachhaltigkeit für Betriebe und Mitarbeiter
„Unsere Betriebe werden nicht nur in der Produktion und der Logistik nachhaltiger“, sagt Stefan Ehrlich-Adám, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Wien. „Sie suchen auch nach innovativen Lösungen für ihre Mitarbeiter – über Unternehmensgrenzen hinaus.“
Diese sechs Unternehmen machen mit
- Blaguss Reisen
- Post
- Prangl
- Tele Haase Steuergeräte
- Wiener Lokalbahnen
- Wojnar’s Delikatessenerzeugung
Alle setzen auf die App FluidLife des Wiener Entwicklers Fluidtime Data Services. Mitarbeiter können damit als Fahrer oder Mitfahrer Fahrgemeinschaften für den Arbeitsweg bilden.
Vorteile auf einen Blick
- Punkte sammeln & Belohnungen gewinnen
- CO₂-Einsparungen direkt in der App sichtbar
- flexiblere Fahrten durch überbetriebliche Kooperation
- Kostenersparnis bei Treibstoff und Parkplätzen
- kostenlose Nutzung für Mitarbeiter
„Die öffentliche Anbindung im Betriebsgebiet Inzersdorf ist leider nicht optimal“, erklärt Ehrlich-Adám. „Mit Fahrgemeinschaften können wir Mitarbeiter und Unternehmen besser unterstützen.“
Überbetriebliche Kooperation mit Mehrwert
„Gerade in der Mobilität zeigt sich, wie wertvoll Kooperationen sind“, sagt Michael Kieslinger, Geschäftsführer von Fluidtime. „Sie verbessern die Erreichbarkeit von Standorten und schaffen Vorteile für kleine wie große Betriebe.“
Teilnahme am Pilotprojekt
Die FluidLife-App ist kostenlos im Play Store und App Store verfügbar.
Unternehmen, die teilnehmen möchten, können sich unter bmm@wkw.at anmelden.