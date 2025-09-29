Outdoor-Boom im Herbst: Funktionskleidung wird Lifestyle

Outdoor-Hochsaison in Wien

Herbstliche Temperaturen locken die Wienerinnen und Wiener ins Freie. Für die 342 Sportartikelhändler bedeutet das Hochsaison:

Wetterfeste Jacken

Schuhe

Rucksäcke

Zubehör

„Die Nachfrage nach Outdoor-Artikeln zieht spürbar an. Besonders beliebt sind Produkte, die Schutz vor Wind und Wetter bieten und vielseitig einsetzbar sind“, erklärt Günther Rossmanith, Branchensprecher der Wirtschaftskammer Wien.

Outdoor als Umsatztreiber

Ein Viertel des Umsatzes im Sportfachhandel kommt bereits von Outdoor-Artikeln. Österreichweit lag das Marktvolumen zuletzt bei fast 600 Mio. Euro.

Bekleidung: 46 %

Schuhe: 40 %

Zubehör: 14 %

Nach dem Corona-Boom hat sich der Markt auf stabilem Niveau eingependelt.

Gorpcore macht Outdoor urban

Outdoor ist kein Nischenthema mehr. Laufen im Prater, Wandern am Stadtrand oder Radfahren im Alltag: Sport und urbanes Leben verschmelzen.

„Der Gorpcore-Trend macht Funktionsjacken, Rucksäcke und Trail-Sneaker alltagstauglich. In Wien ist das besonders sichtbar“, sagt Rossmanith.

Die Zielgruppen sind vielfältig: jung und alt, Freizeit- wie Leistungssportler, zunehmend auch Frauen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Immer mehr Menschen setzen auf langlebige, multifunktionale Produkte – bevorzugt „Made in Europe“. Zwei Kundengruppen zeichnen sich ab:

Preisorientierte Käufer

Qualitätsbewusste Käufer

Für Fachhändler ist Beratung ein klarer Wettbewerbsvorteil. Rund 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Branche.

Stabil trotz Herausforderungen

Energiepreise, Personalkosten und Online-Konkurrenz belasten den Handel. Gleichzeitig sichern Sortiment, Beratung und die Lust der Wienerinnen und Wiener auf Bewegung eine stabile Basis.

Rossmanith fasst zusammen: „Der Trend zu Vitalität bleibt hoch. Das ist die Grundlage für weiteres Wachstum.“

© rh2010-243662665 | stock.adobe.com "Betriebe mit hoher Beratungskompetenz haben klare Vorteile. Das ist für viele kleinere Händler das entscheidende Erfolgsrezept," sagt Günther Rossmanith, Branchensprecher des Sportartikelhandels in der Wirtschaftskammer Wien



