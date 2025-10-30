Sense of Beauty Vienna 2025: Die Wiener Messe für Schönheit, Handwerk und Wohlgefühl

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr feiert die „Sense of Beauty Vienna“ am 8. November ihre zweite Auflage – und verwandelt die prachtvolle Orangerie Schönbrunn erneut in Wiens glanzvolles Zentrum für Schönheit, Pflege und Wohlgefühl. Organisiert in Kooperation zwischen der Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure (FKM) und der Landesinnung der chemischen Gewerbe, vereint die Messe Fachkompetenz mit Erlebnischarakter – sie ist Fachmesse, Publikumsmesse und Branchentreff zugleich. Wolfgang Lederhaas, Innungsmeister des Wiener Chemischen Gewerbes, betont: „Besucher haben die Gelegenheit im einzigartigen Ambiente der Orangerie Schönbrunn ein breites Spektrum an Produkten und Anwendungen für Haut, Haare und Körper zu testen, sich individuell beraten zu lassen und vielleicht ihr ideales Pflegeprodukt für die persönliche Routine zu entdecken. Gleichzeitig eröffnet die Veranstaltung Unternehmern die Chance, sich mit Lieferanten und Fachleuten der Branche auszutauschen und neue Partnerschaften aufzubauen.“ Erich Mähnert, Innungsmeister der Wiener Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure (FKM): „Ursprünglich war die Messe nur alle zwei Jahre geplant, doch der große Erfolg im vergangenen Jahr hat dazu geführt, dass sie bereits heuer ihre zweite Auflage feiert, und auch diesmal erwarten die Besucher wieder hochkarätige Fachvorträge, die fundierte Einblicke in aktuelle Themen geben wie Kinderfüße in der Fußpflege, Collagendrinks und Hautgesundheit in den Wechseljahren oder Narbenentstörung und Tattoo-Cover-up. Fachleute und Interessierte können sich direkt vor Ort praxisnahes Wissen und wertvolle Einblicke sichern, ein Highlight für alle, die ihr Können ausbauen möchten und die aktuellen Entwicklungen der Branche kennenlernen wollen, bei unseren FKM-Profis ist man dabei in den besten Händen.“

Trends, Vielfalt und Qualität – neue Aussteller aus der Beauty-Branche

Die „Sense of Beauty Vienna“ zeigt die aktuellen Trends in Kosmetik und Kosmetikherstellung, Fußpflege, (Heil-)Massage, Piercing, Tattoos und Permanent Make-Up. 27 Aussteller – darunter 15 bewährte Teilnehmer aus dem Vorjahr und 12 spannende Neuzugänge – präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen auf der gesamten Messefläche. Trotz gleichbleibender Fläche wurde heuer mehr Raum für große, erlebnisorientierte Stände geschaffen. Die Bandbreite reicht von regionaler Naturkosmetik (z. B. Deos, Seifen und Pflegeprodukte aus nachhaltiger Produktion) über spezialisierte Kosmetik für sensible oder onkologische Haut, ätherische Öle und Aromen, bis hin zu Permanent Make-Up, Tattoo-Equipment, Massage- und TCM-Fachhandel, Zubehör für Nagelpflege, Diodenlaser und Premiumprodukte für die Kopfhautpflege.

Workshops, Fachvorträge & erweiterte Schauwerkstätte

Highlight sind auch heuer wieder die exklusiven Fachvorträge renommierter Wiener Beauty-Experten im eigenen Workshopraum - etwa zu Themen:

Kinderfüße in der Fußpflege – Simone Muck ( podoMUCK )

) PMU-Scalping – Vesna Kljajic ( Scalp & Care )

) Collagendrinks & Hautgesundheit in den Wechseljahren – Manuel Wendl ( Johann Strauss Apotheke )

) Haarentfernung mittels Laser – Sabrina Hammerl ( Reviderm )

) Narbenentstörung nach Dr. Liedler – Michaela Liedler

Tattoo-Cover-up – Stefan Foster (Penetration Inc.)

Aufgrund des großen Andrangs im Vorjahr wird die Schauwerkstätte heuer vergrößert. Besucher können dort Visagistik, Nageldesign, Fußanalyse und Massage hautnah erleben und dabei selbst in den Genuss einer Behandlung kommen.

Exklusive Weihnachtsgeschenke von Wiens Beauty-Profis

Neben persönlichen Beratungsgesprächen, spannenden Produktneuheiten und inspirierendem Austausch ist die Messe auch eine ideale Gelegenheit, exklusive Weihnachtsgeschenke zu entdecken – von Duft und Pflege bis hin zu stilvollen Beauty-Produkten. Mähnert: „Die Sense of Beauty Vienna schafft ein unvergleichliches Erlebnis, das sowohl Beauty-Profis als auch Enthusiasten der Schönheitswelt fasziniert. Ein ganzer Tag voller aktueller Trends, inspirierendem Austausch und Wohlfühlmomenten – und das in einem der bezauberndsten Orte Wiens. Genießen Sie die Atmosphäre und entdecken Sie die Welt der Schönheit!“

Hinweis Sense of Beauty Vienna 2025

Datum: Samstag, 8. November 2025

Ort: Orangerie Schönbrunn, Wien

Öffnungszeiten: 9:00–18:00 Uhr

Eintritt: frei

