Vienna Drive 2026: Mobilitätsmesse begeistert mit neuen Attraktionen

Die Vienna Drive wird auch 2026 zum Fixpunkt im Messekalender. Schon 2025 überzeugte die Premiere mit 71.000 Besuchern, zahlreichen Verkäufen und einem erfolgreichen Branchenabend.

Für 2026 ist die Nachfrage noch größer: Die 7.000 Quadratmeter in Halle B sind bereits zu über 90 Prozent ausgebucht. Alle Aussteller der ersten Messe sind wieder dabei – ergänzt durch neue Marken und Highlights.

Verkaufsmesse mit Gewinnchance

Wie schon im Vorjahr bleibt die Vienna Drive eine echte Verkaufsmesse. Wiener Händler beraten ihre Kunden umfassend, Verträge können direkt vor Ort abgeschlossen werden. Unter allen Käufern werden wieder dreimal 5.000 Euro Kaufpreisminderung verlost.

Erlebnis-Parcours & After-Sales-Gewinnspiel

Besucher erwarten interaktive Stationen rund um Mobilität und Technik:

DEKRA : Batteriekapazitäts-Check für E-Autos

: Batteriekapazitäts-Check für E-Autos ÖAMTC : Infos und Beratung zur E-Batterie

: Infos und Beratung zur E-Batterie ARBÖ : Reaktions-Simulator & Anhängerkupplung für E-Autos

: Reaktions-Simulator & Anhängerkupplung für E-Autos Technik-Station: Funktion des Reifendruckkontrollsystems erklärt

Ferien-Messe & Vienna Drive als starkes Duo

Die Kombination aus Ferien-Messe und Vienna Drive hat sich bewährt. „Wenn Reiselust auf Mobilität trifft, entsteht echte Begeisterung“, betont Clara Wiltschke, AEE.

Im Jänner 2026 wird die Messe Wien so wieder zum Treffpunkt für alle, die Inspiration für Urlaub und moderne Mobilität suchen.

Auch Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels, zeigt sich überzeugt: „Wir arbeiten mit Hochdruck an den Vorbereitungen und werden noch mehr Besucher begeistern.“

Hinweis Tickets und Infos: www.vienna-drive.com

„Vielen Dank an unsere Aussteller und Partner für ihren Einsatz und Pioniergeist. Wir arbeiten mit aller Kraft an den Vorbereitungen und sind guter Dinge, dass wir mit der Vienna Drive 2026 noch mehr Besucher begeistern können," sagt Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels und Initiatorin der Vienna Drive




