Vienna Drive 2026: Mobilitätsmesse begeistert mit neuen Attraktionen
Von 15. bis 18. Jänner in Wien – interaktive Stationen, Sportwagen und große Gewinnspiele
Lesedauer: 1 Minute
Die Vienna Drive wird auch 2026 zum Fixpunkt im Messekalender. Schon 2025 überzeugte die Premiere mit 71.000 Besuchern, zahlreichen Verkäufen und einem erfolgreichen Branchenabend.
Für 2026 ist die Nachfrage noch größer: Die 7.000 Quadratmeter in Halle B sind bereits zu über 90 Prozent ausgebucht. Alle Aussteller der ersten Messe sind wieder dabei – ergänzt durch neue Marken und Highlights.
Verkaufsmesse mit Gewinnchance
Wie schon im Vorjahr bleibt die Vienna Drive eine echte Verkaufsmesse. Wiener Händler beraten ihre Kunden umfassend, Verträge können direkt vor Ort abgeschlossen werden. Unter allen Käufern werden wieder dreimal 5.000 Euro Kaufpreisminderung verlost.
Erlebnis-Parcours & After-Sales-Gewinnspiel
Besucher erwarten interaktive Stationen rund um Mobilität und Technik:
- DEKRA: Batteriekapazitäts-Check für E-Autos
- ÖAMTC: Infos und Beratung zur E-Batterie
- ARBÖ: Reaktions-Simulator & Anhängerkupplung für E-Autos
- Technik-Station: Funktion des Reifendruckkontrollsystems erklärt
Ferien-Messe & Vienna Drive als starkes Duo
Die Kombination aus Ferien-Messe und Vienna Drive hat sich bewährt. „Wenn Reiselust auf Mobilität trifft, entsteht echte Begeisterung“, betont Clara Wiltschke, AEE.
Im Jänner 2026 wird die Messe Wien so wieder zum Treffpunkt für alle, die Inspiration für Urlaub und moderne Mobilität suchen.
Auch Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels, zeigt sich überzeugt: „Wir arbeiten mit Hochdruck an den Vorbereitungen und werden noch mehr Besucher begeistern.“