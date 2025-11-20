Weihnachtsfeiern: Wiener Gastronomie gut gebucht – doch Stornos belasten

Die Wiener Gastronomie startet mit einer überraschend starken Buchungslage in die Saison der Weihnachtsfeiern – und doch trübt eine Sorge die Vorfreude.

Der Start der Weihnachtsfeiern in den Lokalen rückt näher, und viele Betriebe melden eine sehr gute Auslastung. Laut aktueller Umfrage sind die Feiern für zwei Drittel der Betriebe wirtschaftlich bedeutend. Zudem zeigt sich: Mehr als ein Drittel ist bereits zu über 80 Prozent gebucht.



Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien betont, dass Feiern von kleineren und mittleren Firmen oder einzelnen Abteilungen großer Unternehmen traditionell ein wichtiger Umsatzfaktor sind. Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten werden sie gebucht. Die Rückmeldungen zeigen, dass die Reservierungslage heuer besonders positiv ist. Wer noch feiern möchte, sollte laut Peschta rasch sein Wunschlokal kontaktieren.

Schattenseite: Stornos und No-shows



Trotz der guten Buchungslage bereiten Stornos Probleme. Immer häufiger werden Reservierungen erst am selben Tag abgesagt oder gar nicht wahrgenommen. Dadurch können Tische nicht neu vergeben werden, was zu Umsatzverlusten führt.

Hinzu kommt, dass nur ein Drittel der Betriebe definierte Stornobedingungen hat. Ohne klare Regeln bleiben Gastronomen auf den Kosten sitzen. Peschta appelliert daher an Gäste und Unternehmer, rechtzeitig zu informieren und eindeutige Vorgaben zu schaffen, da Fairness nur funktioniert, wenn Betriebe früh genug Bescheid wissen.



