Zum Inhalt springen
Frontale Aufnahme von vier Personen mit Weihnachtsmützen, die in einem Büroraum stehen und jeweils ein Sektglas und Sprühkerzen halten
© Vasyl | stock.adobe.com

Weihnachtsfeiern: Wiener Gastronomie gut gebucht – doch Stornos belasten

Mehr als ein Drittel der Betriebe für 2025 zu über 80 Prozent ausgebucht – aber wachsende Probleme durch kurzfristige Absagen

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 20.11.2025

Die Wiener Gastronomie startet mit einer überraschend starken Buchungslage in die Saison der Weihnachtsfeiern – und doch trübt eine Sorge die Vorfreude.
Der Start der Weihnachtsfeiern in den Lokalen rückt näher, und viele Betriebe melden eine sehr gute Auslastung. Laut aktueller Umfrage sind die Feiern für zwei Drittel der Betriebe wirtschaftlich bedeutend. Zudem zeigt sich: Mehr als ein Drittel ist bereits zu über 80 Prozent gebucht.

Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien betont, dass Feiern von kleineren und mittleren Firmen oder einzelnen Abteilungen großer Unternehmen traditionell ein wichtiger Umsatzfaktor sind. Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten werden sie gebucht. Die Rückmeldungen zeigen, dass die Reservierungslage heuer besonders positiv ist. Wer noch feiern möchte, sollte laut Peschta rasch sein Wunschlokal kontaktieren.
Schattenseite: Stornos und No-shows

Trotz der guten Buchungslage bereiten Stornos Probleme. Immer häufiger werden Reservierungen erst am selben Tag abgesagt oder gar nicht wahrgenommen. Dadurch können Tische nicht neu vergeben werden, was zu Umsatzverlusten führt.
Hinzu kommt, dass nur ein Drittel der Betriebe definierte Stornobedingungen hat. Ohne klare Regeln bleiben Gastronomen auf den Kosten sitzen. Peschta appelliert daher an Gäste und Unternehmer, rechtzeitig zu informieren und eindeutige Vorgaben zu schaffen, da Fairness nur funktioniert, wenn Betriebe früh genug Bescheid wissen.


Thomas Peschta mit Gansl
© Florian Wieser „Weihnachtsfeiern von kleineren und mittleren Firmen, oder auch von einzelnen Abteilungen großer Unternehmen, sind traditionell ein wichtiger Umsatzbringer für die Wiener Gastronomie in der Vorweihnachtszeit. Umgekehrt ist es ja auch für die Firmen selbst wichtig, die Mitarbeiter für ihre Leistungen des Jahres zu belohnen. Deshalb werden sie auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeit gebucht, wie wir gerade erleben“, so Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.
Weitere interessante Artikel