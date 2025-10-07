Wien: 45 % aller Buchhandlungen in Österreich

Buchhandlungen sind nicht nur Verkaufsstellen. Sie sind Treffpunkte, Orte des Entdeckens und Heimat unzähliger Geschichten. Am 8. Oktober, dem Welttag der Buchhandlungen, erinnert Kristina Macherhammer, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien, an ihre zentrale Rolle:

„Buchhandlungen sind kulturelle Nahversorger und fördern die Lesekultur von klein auf.“

Wien als Hochburg der Buchhandlungen

Kaum eine Stadt hat so viele Buchhandlungen wie Wien. Rund 400 Geschäfte sind geöffnet oder bieten Online-Bestellungen an.

News Seitenweise Sommer – so liest Wien Weiterlesen

Im Vergleich zeigt sich:

Wien: 1 Buchhandlung je 14.100 Einwohner

Berlin: 1 je 17.300 Einwohner

München: 1 je 15.100 Einwohner

Fast jede zweite österreichische Buchhandlung (45 %) steht in Wien. Mit Büchern, Hörbüchern und E-Books erwirtschaften sie 257 Millionen Euro Umsatz pro Jahr.

Pro Leser entfällt im Schnitt:

117 Euro für gedruckte Bücher

75 Euro für E-Books

17 Euro für Hörbücher

Appell zur Steuersenkung

Ein großes Thema ist die Mehrwertsteuer auf Bücher.

„Österreich zählt bei Büchern zu den Ländern mit den höchsten Abgaben. Eine Senkung würde Buchhandlungen und Verlage entlasten – und das Kulturgut Buch stärken“, so Macherhammer.

Der direkte Vergleich macht es deutlich:

Italien (Südtirol): 4 %

Schweiz: 2,6 %

Deutschland: 7 %

Österreich: 10 %