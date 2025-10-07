Zum Inhalt springen
Eine Person hat am linken Arm einen hohen Bücherstapel. Sie steht seitlich vor einem langen Regal mit vielen Fächern. In jedem Fach sind viele Bücher. Die Person hat die rechte Hand auf einem Buchrücken. Im Vordergrund sind weitere Regale mit Büchern
© arthurhidden | stock.adobe.com

Wien: 45 % aller Buchhandlungen in Österreich

 Zum Welttag der Buchhandlungen: Wien hat fast die Hälfte aller Buchhandlungen Österreichs. Kristina Macherhammer fordert eine Steuersenkung auf Bücher.

Aktualisiert am 07.10.2025

Buchhandlungen sind nicht nur Verkaufsstellen. Sie sind Treffpunkte, Orte des Entdeckens und Heimat unzähliger Geschichten. Am 8. Oktober, dem Welttag der Buchhandlungen, erinnert Kristina Macherhammer, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien, an ihre zentrale Rolle:
„Buchhandlungen sind kulturelle Nahversorger und fördern die Lesekultur von klein auf.“

Wien als Hochburg der Buchhandlungen

Kaum eine Stadt hat so viele Buchhandlungen wie Wien. Rund 400 Geschäfte sind geöffnet oder bieten Online-Bestellungen an.

Im Vergleich zeigt sich:

  • Wien: 1 Buchhandlung je 14.100 Einwohner
  • Berlin: 1 je 17.300 Einwohner
  • München: 1 je 15.100 Einwohner

Fast jede zweite österreichische Buchhandlung (45 %) steht in Wien. Mit Büchern, Hörbüchern und E-Books erwirtschaften sie 257 Millionen Euro Umsatz pro Jahr.
Pro Leser entfällt im Schnitt:

  • 117 Euro für gedruckte Bücher
  • 75 Euro für E-Books
  • 17 Euro für Hörbücher

Appell zur Steuersenkung

Ein großes Thema ist die Mehrwertsteuer auf Bücher.
„Österreich zählt bei Büchern zu den Ländern mit den höchsten Abgaben. Eine Senkung würde Buchhandlungen und Verlage entlasten – und das Kulturgut Buch stärken“, so Macherhammer.

Der direkte Vergleich macht es deutlich:

  • Italien (Südtirol): 4 %
  • Schweiz: 2,6 %
  • Deutschland: 7 %
  • Österreich: 10 %

Auf einem Tisch liegen viele Bücher neben- und übereinander gestapelt. Im Hintergrund sind viele Regale, befüllt mit weiteren Büchern. In der rechten Bildhälfte ist eine Treppe.
© jollier_ | stock.adobe.com Kristina Macherhammer, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien fordert, die im Regierungsprogramm angekündigte Steuersenkung noch heuer umzusetzen:
„Das käme Buchhandlungen, Verlagen und allen Leserinnen und Lesern direkt zugute.“