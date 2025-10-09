Wien eröffnet fünf neue Grätzl-Ladezonen

Wien setzt auf mehr Flexibilität beim Be- und Entladen: Nach dem erfolgreichen Start wurden nun fünf weitere Grätzl-Ladezonen in der Josefstadt eröffnet.

Der Vorteil dieser neuen Ladezonen:

Sie dürfen auch von Privatpersonen genutzt werden.

Sie werden gezielt von Stadtplanern dort errichtet, wo der Bedarf am größten ist.

Der Standort wird mithilfe des Ladezonen-Rechners von Wirtschaftskammer Wien und TU Wien berechnet. Ein Algorithmus zeigt, wo Ladezonen sinnvoll und notwendig sind.

Vorteile für Zusteller und Umwelt

News Vollelektrischer Autotransport mit Hödlmayr und WK Wien Weiterlesen

„Wir Zusteller profitieren besonders von Grätzl-Ladezonen“, erklärt Gurdial Singh Bajwa, Obmann der Wiener Kleintransporteure. Lieferanten finden nun schneller eine legale Haltemöglichkeit, sparen Zeit und reduzieren unnötige Wege.

Auch Bezirksvorsteher Martin Fabisch betont: „Die Grätzl-Ladezonen sparen Zeit und reduzieren CO2-Emissionen. Sie erleichtern Anlieferungen, Großeinkäufe und Umzüge – ein Gewinn für Wirtschaft, Privatpersonen und die Umwelt.“

Hier stehen die neuen Ladezonen

Die fünf neuen Standorte im 8. Bezirk sind:

Alser Straße 21

Pfeilgasse 46

Zeltgasse 6

Piaristengasse 18

Lange Gasse 20–22

Zusätzlich gibt es bereits drei Ladezonen in der Josefstädter Straße (Nr. 30, 57 und 65). Noch heuer soll auch Mariahilf eine Grätzl-Ladezone bekommen.

So funktioniert die Nutzung

Grätzl-Ladezonen dürfen von Montag bis Freitag (07:00–19:00 Uhr) und Samstag (07:00–13:00 Uhr) genutzt werden.

Erlaubt ist ein Halt von bis zu 10 Minuten oder für die Dauer des Ladevorgangs.

Ein Kurzparkschein ist erforderlich.

Außerhalb der Zeiten gilt die Kurzparkzonenregelung.