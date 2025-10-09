Zum Inhalt springen
Gurdial Singh Bajwa, Obmann der Kleintransporteure in der Wirtschaftskammer Wien, und Martin Fabisch, Bezirksvorsteher der Josefstadt bei der neuen Grätzl-Ladezone in der Alser Straße 21
© Jörg Michner

Wien eröffnet fünf neue Grätzl-Ladezonen

Mehr Komfort für Wirtschaft und Privatpersonen

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 09.10.2025

Wien setzt auf mehr Flexibilität beim Be- und Entladen: Nach dem erfolgreichen Start wurden nun fünf weitere Grätzl-Ladezonen in der Josefstadt eröffnet.

Der Vorteil dieser neuen Ladezonen:

  • Sie dürfen auch von Privatpersonen genutzt werden.
  • Sie werden gezielt von Stadtplanern dort errichtet, wo der Bedarf am größten ist.

Der Standort wird mithilfe des Ladezonen-Rechners von Wirtschaftskammer Wien und TU Wien berechnet. Ein Algorithmus zeigt, wo Ladezonen sinnvoll und notwendig sind.

Vorteile für Zusteller und Umwelt

„Wir Zusteller profitieren besonders von Grätzl-Ladezonen“, erklärt Gurdial Singh Bajwa, Obmann der Wiener Kleintransporteure. Lieferanten finden nun schneller eine legale Haltemöglichkeit, sparen Zeit und reduzieren unnötige Wege.

Auch Bezirksvorsteher Martin Fabisch betont: „Die Grätzl-Ladezonen sparen Zeit und reduzieren CO2-Emissionen. Sie erleichtern Anlieferungen, Großeinkäufe und Umzüge – ein Gewinn für Wirtschaft, Privatpersonen und die Umwelt.“

Hier stehen die neuen Ladezonen

Die fünf neuen Standorte im 8. Bezirk sind:

  • Alser Straße 21
  • Pfeilgasse 46
  • Zeltgasse 6
  • Piaristengasse 18
  • Lange Gasse 20–22

Zusätzlich gibt es bereits drei Ladezonen in der Josefstädter Straße (Nr. 30, 57 und 65). Noch heuer soll auch Mariahilf eine Grätzl-Ladezone bekommen.

So funktioniert die Nutzung

Grätzl-Ladezonen dürfen von Montag bis Freitag (07:00–19:00 Uhr) und Samstag (07:00–13:00 Uhr) genutzt werden.

  • Erlaubt ist ein Halt von bis zu 10 Minuten oder für die Dauer des Ladevorgangs.
  • Ein Kurzparkschein ist erforderlich.
  • Außerhalb der Zeiten gilt die Kurzparkzonenregelung.
